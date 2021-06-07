Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Евро столько моментов создавать мы не будем»

Главный тренер сборной Украины подвел итоги матча против сборной Кипра

  • 07.06.2021 21:37
  • 1841 просмотр
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «На Евро столько моментов создавать мы не будем»
© dynamo.kiev.ua. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1» подвел итоги товарищеского матча против сборной Кипра (4:0):–

– Я доволен. Думаю, что сегодня получилась свежая игра. Ребята уже получше начинают выглядеть. Мы убрали нагрузки, появилась свежесть, хорошие перемещения, очень хорошие осмысленные атаки были. Конечно, опять реализация... Надо будет это дожимать, потому что я думаю, на Евро столько моментов создавать мы не будем. Поэтому когда мы создаем, должны реализацию все-таки повысить. А в целом я доволен.

– В плане реализации о Романе Яремчуке...

– Самое важное, что у него есть моменты. Я знаю его характер, он переживает, когда не забивает. Поэтому мы сегодня дали ему возможность забить, партнеры по команде тоже это понимали, помогли. В целом, те ребята, которые вышли на замены, игру освежили. Я пытался дать сегодня всем сыграть, и матч это позволял.

– Илья Забарный начал поединок на позиции правого защитника. Вы довольны его игрой?

– У нас несколько травмированных игроков, поэтому мне надо было понимать, какие могут быть опции на случай, не дай Бог, травм. Как мы можем перестроиться, кого можем поставить. Сегодня дали возможность Забарному сыграть на фланге. Он сыграл хорошо, по позиции, без брака. Это будет одна из опций для нас в будущем.

– Вы довольны подготовкой команды к Евро-2020 в целом?

– Для меня сегодня самое главное было видеть движение, оно было неплохим. Видно, что ребята выходят из этой фазы. Завтра мы вылетаем в Румынию, там уже нагрузок практически не будет. Поработаем больше над стандартными положениями, над конструкцией к каждому матчу. Будем начинать!

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(14 голосов)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.06.2021 22:07
    0
    Якісний коментар від Шевченка. Тренерський штаб знає як підвести команду до потрібного рівня готовності, які потрібно виконати дії, щоб команда була у потрібному стані. Це вселяє впевненість. Погоджуюсь,що реалізацію потрібно підтягнути. У Ярмоленка відчуття голу мабуть найкраще в команді. Шевченко з Ребровим ймовірно сьогодні зробили б по хет-трику.
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    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 07.06.2021 22:00
    0
    В пусті ворота заводити .. Немає топ форварда з цим нічого не поробиш..З Усією повагою до Яремчука і Бесєдіна...
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    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 21:55
    0
    Награвати більше комбінацій і доводити до завершального удару.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 07.06.2021 22:07
    0
    Якісний коментар від Шевченка. Тренерський штаб знає як підвести команду до потрібного рівня готовності, які потрібно виконати дії, щоб команда була у потрібному стані. Це вселяє впевненість. Погоджуюсь,що реалізацію потрібно підтягнути. У Ярмоленка відчуття голу мабуть найкраще в команді. Шевченко з Ребровим ймовірно сьогодні зробили б по хет-трику.
    Ссылка
    The_Kostbest
    online
      The_Kostbest, 07.06.2021 22:00
    0
    В пусті ворота заводити .. Немає топ форварда з цим нічого не поробиш..З Усією повагою до Яремчука і Бесєдіна...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 21:55
    0
    Награвати більше комбінацій і доводити до завершального удару.
    Ссылка
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