ВИДЕО. Удачная репетиция. Ярмоленко забил 4-й гол в ворота Кипра

Это 40-й гол форварда в матчах национальной команды за карьеру

  • 07.06.2021 20:48
  • 3872 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Удачная репетиция. Ярмоленко забил 4-й гол в ворота Кипра
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.

У Украины получилась удачная репетиция перед Евро-2020. Ярмоленко забил 4-й гол в ворота Кипра

ГОЛ! 4:0. Ярмоленко, 65 мин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    JASPER MOGLOT
      JASPER MOGLOT, 07.06.2021 21:37
    +4
    A1Vm, 07.06.2021 21:29
    Так от чужого же был гол. Рикошет=автогол?
    вот если бы мяч изначально летел мимо, тогда автогол. А здесь Ярмола вроде бы попал в створ, и на него засчитали
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 21:29
    -4
    Так от чужого же был гол. Рикошет=автогол?
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 07.06.2021 21:37
    +4
    A1Vm, 07.06.2021 21:29
    Так от чужого же был гол. Рикошет=автогол?
    вот если бы мяч изначально летел мимо, тогда автогол. А здесь Ярмола вроде бы попал в створ, и на него засчитали
    Ссылка
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