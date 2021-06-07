ВИДЕО. Удачная репетиция. Ярмоленко забил 4-й гол в ворота Кипра

7 июня в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.
У Украины получилась удачная репетиция перед Евро-2020. Ярмоленко забил 4-й гол в ворота Кипра
ГОЛ! 4:0. Ярмоленко, 65 мин.
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Источник — Sport.ua
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