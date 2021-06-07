Виктор ЛЕОНЕНКО: «Люблю Украину, футбол, но не политиков»

Специалист прокомментировал свое высказывание относительно новой формы сборной Украины

  • 07.06.2021 20:22
  • 4843 просмотра
  • 26 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Люблю Украину, футбол, но не политиков»
© УАФ

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко прокомментировал свое скандальное высказывание относительно новой формы сборной Украины.

«Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную Украины на Евро-2020. Футболка украинской сборной — это символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу, и такая футболка будет их вдохновлять.

В бытность игроком я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах. Я знаю, как сильно нужна поддержка всех украинцев нашей сборной, которая впервые за многие десятилетия добилась таких результатов. И простите, если бываю резок в комментариях относительно политиков — люблю Украину, футбол, но не политиков», — отметил Леоненко.

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(21 голос)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 22:03
    +2
    Витя, нех пытатьться прокрутить фарш обратно! Чемодан-Вокзал-россия!
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    Kinik
    online
      Kinik, 07.06.2021 21:52
    +3
    Той випадок,коли вчинок Шевчука ще виявився нормальним)))) Але що можна очікувати від Леоненка,чувака з Тюмєні
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 07.06.2021 21:49
    +3
    - Не подскажете, в какой концлагерь нас везут?
    - Не знаю, я не интересуюсь политикой.
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    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 21:46
    +4
    firstromario, 07.06.2021 21:14
    ну який денисов продажний б не був, в нього ніколи не було антиукраїнської позиції. на від міну від лєона який ледве стримується кожен раз
    Та всі Футболи антиукраїнські, забули хто їх корме.
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
      Олександр Каплуненко, 07.06.2021 21:36
    +6
    Щоб любити Україну потрібно хоч трішки її знати - знати її культуру, її історію, її людей... цей житель Евенкії приїхав в Київ і окрім бази Динамо нічого іншого не бачив. Тепер бачить студію Лєнідовича. Про яку любов йде мова?
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 07.06.2021 21:32
    +2
    А ще я люблю зазначив Леоненко
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    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 21:31
    +6
    Денисов явно захвилювався - о 21.30 на каналі Футбол 1 всі експерти хором хвалять форму збірної
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.06.2021 21:22
    +5
    firstromario, 07.06.2021 21:14
    ну який денисов продажний б не був, в нього ніколи не було антиукраїнської позиції. на від міну від лєона який ледве стримується кожен раз
    потому что Денисов, кусать руку (сами знаете чью) которая его кормит не будет, а Леоненко то скажена собака , кидается и гавкает на всех )))
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 21:21
    +5
    витя-пивное пузо---слово не воробей---и твои коты не помогут---ты не любишь украину---а только бабло рыжего
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 07.06.2021 21:14
    +9
    Александр Науменко, 07.06.2021 21:10
    А чим відрізняється Денісов від Леоненка?
    ну який денисов продажний б не був, в нього ніколи не було антиукраїнської позиції. на від міну від лєона який ледве стримується кожен раз
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 07.06.2021 21:13
    +2
    Александр Науменко, 07.06.2021 21:10
    А чим відрізняється Денісов від Леоненка?
    Лише тим що Денисов може звільнити Леоненка, а Леоненко Денисова ні.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 21:10
    +6
    Леон похмелился и понял,что налажал,но было уже поздно
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 21:10
    -4
    Mr.Value, 07.06.2021 20:46
    Денисов явно не заинтересован в том, чтобы иметь проблемы с правоохранительными органами из-за высказываний одного алкаша)
    А чим відрізняється Денісов від Леоненка?
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 21:07
    +5
    Та ні Вітьок, свою суть московіта, нащадка андрофагів, ти вже проявив.
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 07.06.2021 20:59
    +10
    Шматок лайна, нікчемний хробак! Дав "задню".
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.06.2021 20:59
    +7
    ПНХ з такою "любовью" туда, де народився.!!!
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 20:59
    +6
    Поздно, мы все все поняли, лысый ватан
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 20:57
    +5
    Адміни, досить уваги цьому ватніку.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 07.06.2021 20:55
    -2
    Коли це малороське чмо здохне вже?
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 20:55
    +5
    пьян продажная ватная
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 07.06.2021 20:40
    +28
    Зассал и включил заднюю
    Только где он там политиков увидел? На форме карта Украины изображена, а не лик Зеленского, если не ошибаюсь...
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 07.06.2021 20:43
    +20
    хахахахахахаха. денисов п@зди виписав. лєон за пенсію запереживав. до денисова багато питань але думаю він таке б на футболах не допустив.
    Ссылка
    Андрій Якушкін
    online
      Андрій Якушкін, 07.06.2021 20:44
    +19
    Вітя обіср@вся!
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 07.06.2021 20:46
    +11
    firstromario, 07.06.2021 20:43
    хахахахахахаха. денисов п@зди виписав. лєон за пенсію запереживав. до денисова багато питань але думаю він таке б на футболах не допустив.
    Денисов явно не заинтересован в том, чтобы иметь проблемы с правоохранительными органами из-за высказываний одного алкаша)
    Ссылка
    McLay
    online
      McLay, 07.06.2021 20:59
    +10
    Шматок лайна, нікчемний хробак! Дав "задню".
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 07.06.2021 21:14
    +9
    Александр Науменко, 07.06.2021 21:10
    А чим відрізняється Денісов від Леоненка?
    ну який денисов продажний б не був, в нього ніколи не було антиукраїнської позиції. на від міну від лєона який ледве стримується кожен раз
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 07.06.2021 20:40
    +9
    о, опохмелили...блаженний вітька кіт...дуй на рашу, не можна молоти, що хочеш. За слова треба розуміти наслідки
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 07.06.2021 20:59
    +7
    ПНХ з такою "любовью" туда, де народився.!!!
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
      Олександр Каплуненко, 07.06.2021 21:36
    +6
    Щоб любити Україну потрібно хоч трішки її знати - знати її культуру, її історію, її людей... цей житель Евенкії приїхав в Київ і окрім бази Динамо нічого іншого не бачив. Тепер бачить студію Лєнідовича. Про яку любов йде мова?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 21:31
    +6
    Денисов явно захвилювався - о 21.30 на каналі Футбол 1 всі експерти хором хвалять форму збірної
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 21:10
    +6
    Леон похмелился и понял,что налажал,но было уже поздно
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 20:59
    +6
    Поздно, мы все все поняли, лысый ватан
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 07.06.2021 20:50
    +6
    Пошел на попятую, придурок. Поздно витя, поздно. Пиши заяву на увольнение.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.06.2021 21:22
    +5
    firstromario, 07.06.2021 21:14
    ну який денисов продажний б не був, в нього ніколи не було антиукраїнської позиції. на від міну від лєона який ледве стримується кожен раз
    потому что Денисов, кусать руку (сами знаете чью) которая его кормит не будет, а Леоненко то скажена собака , кидается и гавкает на всех )))
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 21:21
    +5
    витя-пивное пузо---слово не воробей---и твои коты не помогут---ты не любишь украину---а только бабло рыжего
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 21:07
    +5
    Та ні Вітьок, свою суть московіта, нащадка андрофагів, ти вже проявив.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 20:57
    +5
    Адміни, досить уваги цьому ватніку.
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 20:55
    +5
    пьян продажная ватная
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 21:46
    +4
    firstromario, 07.06.2021 21:14
    ну який денисов продажний б не був, в нього ніколи не було антиукраїнської позиції. на від міну від лєона який ледве стримується кожен раз
    Та всі Футболи антиукраїнські, забули хто їх корме.
    Ссылка
    Kinik
    online
      Kinik, 07.06.2021 21:52
    +3
    Той випадок,коли вчинок Шевчука ще виявився нормальним)))) Але що можна очікувати від Леоненка,чувака з Тюмєні
    Ссылка
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