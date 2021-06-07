Виктор ЛЕОНЕНКО: «Люблю Украину, футбол, но не политиков»

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины по футболу Виктор Леоненко прокомментировал свое скандальное высказывание относительно новой формы сборной Украины.

«Я поддерживаю целостность Украины и буду болеть за сборную Украины на Евро-2020. Футболка украинской сборной — это символ для всех болельщиков. Уверен, что команда Андрея Шевченко нацелена на победу, и такая футболка будет их вдохновлять.

В бытность игроком я с удовольствием надевал футболку сборной Украины и представлял страну в международных матчах. Я знаю, как сильно нужна поддержка всех украинцев нашей сборной, которая впервые за многие десятилетия добилась таких результатов. И простите, если бываю резок в комментариях относительно политиков — люблю Украину, футбол, но не политиков», — отметил Леоненко.