ВИДЕО. Две шикарных стенки! Яремчук забил 3-й гол Кипру с передачи Марлоса

В Харькове сборная Украины довела перевес над Кипром до разгромного

  • 07.06.2021 20:33
  • 5600 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Две шикарных стенки! Яремчук забил 3-й гол Кипру с передачи Марлоса
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.

Украина довела перевес над Кипром до разгромного. Прошла шикарная комбинация – две стенки, и Яремчук забил 3-й гол Кипру с передачи Марлоса.

ГОЛ! 3:0. Яремчук, 59 мин.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 07.06.2021 21:35
    +3
    Комбинация огонь) 💪🔥
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 07.06.2021 21:31
    +2
    Nikola Tesla, 07.06.2021 21:23
    Раскатали в лучших традициях))))..... Спартака
    хуяка
    Ссылка
    Nikola Tesla
      Nikola Tesla, 07.06.2021 21:23
    -1
    Раскатали в лучших традициях))))..... Спартака
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 07.06.2021 20:57
    +6
    Бразилия стайл))
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 20:46
    +8
    КРУТЯК!
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 20:46
    +8
    КРУТЯК!
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 07.06.2021 20:57
    +6
    Бразилия стайл))
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 07.06.2021 21:35
    +3
    Комбинация огонь) 💪🔥
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 07.06.2021 21:31
    +2
    Nikola Tesla, 07.06.2021 21:23
    Раскатали в лучших традициях))))..... Спартака
    хуяка
    Ссылка
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