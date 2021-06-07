ВИДЕО. Две шикарных стенки! Яремчук забил 3-й гол Кипру с передачи Марлоса

7 июня в Харькове проходит товарищеский поединок, в котором сборная Украины принимает сборную Кипра.
Украина довела перевес над Кипром до разгромного. Прошла шикарная комбинация – две стенки, и Яремчук забил 3-й гол Кипру с передачи Марлоса.
ГОЛ! 3:0. Яремчук, 59 мин.
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Источник — Sport.ua
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