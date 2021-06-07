ВИДЕО. Аль-Айн пафосно презентовал Сергея Реброва

Украинский тренер будет работать в ОАЭ

  • 07.06.2021 18:12
  • 3300 просмотров
  • 11 комментариев
ВИДЕО. Аль-Айн пафосно презентовал Сергея Реброва
© Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Аль-Айн» провел презентацию украинского наставника Сергея Реброва и выложил по этому поводу весьма пафосное видео.

Ребров после трех лет работы покинул «Ференцварош» и решил перебраться в ОАЭ.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    drummer
    online
      drummer, 07.06.2021 19:00
    0
    Sergey RockStar, 07.06.2021 18:51
    Та забей) У нас такой народ: многие считают, что если ты родился в России, или на Донбассе - то ты уже постфактум - враг народа. Хотя не могут догнать, что обычные мирные люди стали стали жертвами обстоятельств. Да, есть дебилы. Но дебилов в каждой стране хватает. Я именно про обычных людей. Есть везде хорошие люди
    "что если ты родился в России"-тут все понятно,а вот тут не все ясно: "или на Донбассе"-это где,какая страна?
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 18:53
    0
    клево, только транскрипция имени странная
    Ссылка
    samird
      samird, 07.06.2021 18:51
    +1
    xvalenok01, 07.06.2021 18:37
    Судя по минуса многие против реброва.
    И еще больше ненавидят Украину.
    Судя по минусам, ты опять написал какую-то чушь.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 07.06.2021 18:51
    -2
    xvalenok01, 07.06.2021 18:37
    Судя по минуса многие против реброва.
    И еще больше ненавидят Украину.
    Та забей) У нас такой народ: многие считают, что если ты родился в России, или на Донбассе - то ты уже постфактум - враг народа. Хотя не могут догнать, что обычные мирные люди стали стали жертвами обстоятельств. Да, есть дебилы. Но дебилов в каждой стране хватает. Я именно про обычных людей. Есть везде хорошие люди
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 07.06.2021 18:37
    -2
    Судя по минуса многие против реброва.
    И еще больше ненавидят Украину.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 07.06.2021 18:31
    +2
    drummer, 07.06.2021 18:29
    Простой парень из горловки, с донбасса?А где это,в какой стране?
    ты не поймешь, только тугие на голову там видят особую страну и особый народ
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 07.06.2021 18:29
    0
    Буде арабобалакаючий тренер в країні
    Ссылка
    drummer
    online
      drummer, 07.06.2021 18:29
    0
    xvalenok01, 07.06.2021 18:18
    Почему пафосно?
    Простой парень из горловки, с донбасса, заслужил.
    Простой парень из горловки, с донбасса?А где это,в какой стране?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 07.06.2021 18:24
    +2
    Да, старина Арнольд под эту музыку выглядел бы органичнее))
    Удачи в новом клубе!
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 07.06.2021 18:18
    -8
    Почему пафосно?
    Простой парень из горловки, с донбасса, заслужил.
    Ссылка
    Vik Anderson
    online
      Vik Anderson, 07.06.2021 18:15
    +8
    Удачі в новій команді
    Ссылка
    Vik Anderson
    online
      Vik Anderson, 07.06.2021 18:15
    +8
    Удачі в новій команді
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 07.06.2021 18:31
    +2
    drummer, 07.06.2021 18:29
    Простой парень из горловки, с донбасса?А где это,в какой стране?
    ты не поймешь, только тугие на голову там видят особую страну и особый народ
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 07.06.2021 18:24
    +2
    Да, старина Арнольд под эту музыку выглядел бы органичнее))
    Удачи в новом клубе!
    Ссылка
    samird
      samird, 07.06.2021 18:51
    +1
    xvalenok01, 07.06.2021 18:37
    Судя по минуса многие против реброва.
    И еще больше ненавидят Украину.
    Судя по минусам, ты опять написал какую-то чушь.
    Ссылка
    drummer
    online
      drummer, 07.06.2021 19:00
    0
    Sergey RockStar, 07.06.2021 18:51
    Та забей) У нас такой народ: многие считают, что если ты родился в России, или на Донбассе - то ты уже постфактум - враг народа. Хотя не могут догнать, что обычные мирные люди стали стали жертвами обстоятельств. Да, есть дебилы. Но дебилов в каждой стране хватает. Я именно про обычных людей. Есть везде хорошие люди
    "что если ты родился в России"-тут все понятно,а вот тут не все ясно: "или на Донбассе"-это где,какая страна?
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 18:53
    0
    клево, только транскрипция имени странная
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 07.06.2021 18:29
    0
    Буде арабобалакаючий тренер в країні
    Ссылка
    drummer
    online
      drummer, 07.06.2021 18:29
    0
    xvalenok01, 07.06.2021 18:18
    Почему пафосно?
    Простой парень из горловки, с донбасса, заслужил.
    Простой парень из горловки, с донбасса?А где это,в какой стране?
    Ссылка
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