ВИДЕО. Аль-Айн пафосно презентовал Сергея Реброва

Клуб «Аль-Айн» провел презентацию украинского наставника Сергея Реброва и выложил по этому поводу весьма пафосное видео.
Ребров после трех лет работы покинул «Ференцварош» и решил перебраться в ОАЭ.
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Источник — Sport.ua
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И еще больше ненавидят Украину.
И еще больше ненавидят Украину.
И еще больше ненавидят Украину.
Простой парень из горловки, с донбасса, заслужил.
Удачи в новом клубе!
Простой парень из горловки, с донбасса, заслужил.
Удачи в новом клубе!
И еще больше ненавидят Украину.
Простой парень из горловки, с донбасса, заслужил.
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