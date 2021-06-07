Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Сборная Украины выиграет свою группу на Евро»

Известный украинский тренер и эксперт Sport.ua Вячеслав Грозный заявил, что сборная Украины выиграет свою группу на чемпионате Европы, а также высказался о главных козырях «желто-синих».

«Сборная Украины начнет Евро 13-го июня матчем с Нидерландами. Забегая наперед, предполагаю, что наша сборная выиграет свою группу, где Украине будут противостоять, кроме Нидерландов, Австрия и Северная Македония. Также добавлю, что Украина выиграет все три поединка. На чем это основано? Почему я так говорю? В первую очередь, у сборной Украины есть психология победителей и уверенность в своих силах. Сборники тоже все внимательно читают. И мой комментарий добавит им положительных эмоций. Наши футболисты поймут, что в них верят и что украинцы не сомневаются в том, что они будут достойно представлять страну на Евро.

Я хочу отметить очень сбалансированную игру нашей сборной, умеющей во время матча перестраиваться и варьировать ритм, темп, а также скорость игры. Ребята, играющие за рубежом, очень успешно выступают в своих именитых клубах очень серьезных чемпионатов, а именно Англии, Италии, Бельгии, Венгрии. Футболисты из чемпионата Украины играли все в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Играли они в еврокубках весьма успешно. Также добавлю, что очень талантливая молодежь уже реально приносит пользу своим клубам. Они быстро прогрессируют и потому заняли места в основах своих команд за счет своего мастерства. Это очень здорово!

Фамилии футболистов специально не выделяю. Почему? Потому что, находясь в сборной, они представляют Украину. И мы все искренне желаем сборной Украины большого успеха.

Если говорить с тренерской позиции, то могу отметить, что наша сборная одна из лучших по выполняемой работе без мяча. Лучший футболист мира владеет мячом не более трех минут матча. Вся остальная работа проходит без мяча. Месси больше трех минут не владеет мячом. Некоторые футболисты владеют мячом до минуты, но достаточно эффективно играют для команды. Кондиции ребят позволяют это делать, а тактически правильные перестроения не позволяют соперникам угрожать воротам Украины.

Уверен, что во время Евро тренерский штаб обратит внимание на чистоту отбора, так как на турнире к этому будут относиться очень скрупулезно. Вообще надо убрать подкаты сзади с боку, чтобы не получить красную карточку. Это вообще нужно выбросить из своего арсенала на Евро. Нужно правильную позицию занимать. Уверен, что тренеры нашим футболистам то же самое скажут, проанализировав ситуацию. Во время борьбы не нужно использовать руки, так как ребята и так умеют качественно бороться за мяч.

Мы очень быстро переходим из одной фазы игры в другую, действуем командно на высоких скоростях, создаем много предпосылок для взятия ворот. Мы очень хорошо контролируем мяч, имея в наличии, безусловно, большую группу высоко техничных игроков.

Уважая всех соперников, в том числе по группе, я реально вижу, что мы сильнее практически по всем компонентам. И не потому что Ван Дейк сейчас не играет за сборную Нидерландов, хоть для них это большая потеря. Просто на сегодня Украина сильнее. Они не могут так обороняться, как мы. Мы сильнее, реально сильнее! Они пропускают и в контрольных матчах, имея проблемы в обороне.

Я просто реально понимаю, что Украина сильнее. Не просто так мы обыгрывали Испанию (1:0) и действующего чемпиона Европы Португалию (2:1). С Францией мы играли на равных и сыграли вничью 1:1. Это все не просто так. Нужно реально оценивать возможности и силу», - отметил Грозный.

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.