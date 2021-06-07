Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Сборная Украины выиграет свою группу на Евро»

Колонка Вячеслава Грозного – о шансах сборной Украины на Евро-2020

  • 07.06.2021 16:37
  • 3086 просмотров
  • 10 комментариев
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Сборная Украины выиграет свою группу на Евро»
© УАФ

Известный украинский тренер и эксперт Sport.ua Вячеслав Грозный заявил, что сборная Украины выиграет свою группу на чемпионате Европы, а также высказался о главных козырях «желто-синих».

«Сборная Украины начнет Евро 13-го июня матчем с Нидерландами. Забегая наперед, предполагаю, что наша сборная выиграет свою группу, где Украине будут противостоять, кроме Нидерландов, Австрия и Северная Македония. Также добавлю, что Украина выиграет все три поединка. На чем это основано? Почему я так говорю? В первую очередь, у сборной Украины есть психология победителей и уверенность в своих силах. Сборники тоже все внимательно читают. И мой комментарий добавит им положительных эмоций. Наши футболисты поймут, что в них верят и что украинцы не сомневаются в том, что они будут достойно представлять страну на Евро.

Я хочу отметить очень сбалансированную игру нашей сборной, умеющей во время матча перестраиваться и варьировать ритм, темп, а также скорость игры. Ребята, играющие за рубежом, очень успешно выступают в своих именитых клубах очень серьезных чемпионатов, а именно Англии, Италии, Бельгии, Венгрии. Футболисты из чемпионата Украины играли все в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Играли они в еврокубках весьма успешно. Также добавлю, что очень талантливая молодежь уже реально приносит пользу своим клубам. Они быстро прогрессируют и потому заняли места в основах своих команд за счет своего мастерства. Это очень здорово!

Фамилии футболистов специально не выделяю. Почему? Потому что, находясь в сборной, они представляют Украину. И мы все искренне желаем сборной Украины большого успеха.

Если говорить с тренерской позиции, то могу отметить, что наша сборная одна из лучших по выполняемой работе без мяча. Лучший футболист мира владеет мячом не более трех минут матча. Вся остальная работа проходит без мяча. Месси больше трех минут не владеет мячом. Некоторые футболисты владеют мячом до минуты, но достаточно эффективно играют для команды. Кондиции ребят позволяют это делать, а тактически правильные перестроения не позволяют соперникам угрожать воротам Украины.

Уверен, что во время Евро тренерский штаб обратит внимание на чистоту отбора, так как на турнире к этому будут относиться очень скрупулезно. Вообще надо убрать подкаты сзади с боку, чтобы не получить красную карточку. Это вообще нужно выбросить из своего арсенала на Евро. Нужно правильную позицию занимать. Уверен, что тренеры нашим футболистам то же самое скажут, проанализировав ситуацию. Во время борьбы не нужно использовать руки, так как ребята и так умеют качественно бороться за мяч.

Мы очень быстро переходим из одной фазы игры в другую, действуем командно на высоких скоростях, создаем много предпосылок для взятия ворот. Мы очень хорошо контролируем мяч, имея в наличии, безусловно, большую группу высоко техничных игроков.

Уважая всех соперников, в том числе по группе, я реально вижу, что мы сильнее практически по всем компонентам. И не потому что Ван Дейк сейчас не играет за сборную Нидерландов, хоть для них это большая потеря. Просто на сегодня Украина сильнее. Они не могут так обороняться, как мы. Мы сильнее, реально сильнее! Они пропускают и в контрольных матчах, имея проблемы в обороне.

Я просто реально понимаю, что Украина сильнее. Не просто так мы обыгрывали Испанию (1:0) и действующего чемпиона Европы Португалию (2:1). С Францией мы играли на равных и сыграли вничью 1:1. Это все не просто так. Нужно реально оценивать возможности и силу», - отметил Грозный.

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 07.06.2021 17:55
    0
    Ну если это спрогнозировал Грозный, то так и будет. Первое место! С конца. у этого «специалиста» что ни прогноз - песня. Я уже и забыл когда он угадывал-то. Валенок.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 07.06.2021 17:37
    0
    Три ничьих
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 07.06.2021 17:28
    0
    После вчерашних Нидерландов?Второе место будет за огромное щастье.Тотальний пресинг,и нам кирдык. Не умеем мы ещё против пресинга играть.Да и штрафные 50/50. В плей-офф должны пройти.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 07.06.2021 17:23
    0
    С такой формой было бы стыдно проигрывать. Получилось бы, что форма лучше содержания.
    Так что придется постараться хлопцам и соответствовать заявленному уровню!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 07.06.2021 17:21
    0
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 07.06.2021 17:09
    0
    Истину вещаешь старец!!!
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 17:05
    +6
    Я тоже оптимист по жизни, но Грозный поже оптимист 99 левела
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 16:56
    +2
    До матчей с финнами и казахами у сборной и вправду была какая-то особая аура победителей, сейчас же я бы такими оптимистическими прогнозами не разбрасывался.
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 16:47
    +3
    Только так по-другому не как ,,верим в команду номер 1
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 07.06.2021 16:45
    +2
    полностью поддержу!
    разберем соперников по групе на запчасти.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 07.06.2021 17:05
    +6
    Я тоже оптимист по жизни, но Грозный поже оптимист 99 левела
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 16:47
    +3
    Только так по-другому не как ,,верим в команду номер 1
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 16:56
    +2
    До матчей с финнами и казахами у сборной и вправду была какая-то особая аура победителей, сейчас же я бы такими оптимистическими прогнозами не разбрасывался.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 07.06.2021 16:45
    +2
    полностью поддержу!
    разберем соперников по групе на запчасти.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 07.06.2021 17:55
    0
    Ну если это спрогнозировал Грозный, то так и будет. Первое место! С конца. у этого «специалиста» что ни прогноз - песня. Я уже и забыл когда он угадывал-то. Валенок.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 07.06.2021 17:37
    0
    Три ничьих
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 07.06.2021 17:28
    0
    После вчерашних Нидерландов?Второе место будет за огромное щастье.Тотальний пресинг,и нам кирдык. Не умеем мы ещё против пресинга играть.Да и штрафные 50/50. В плей-офф должны пройти.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 07.06.2021 17:23
    0
    С такой формой было бы стыдно проигрывать. Получилось бы, что форма лучше содержания.
    Так что придется постараться хлопцам и соответствовать заявленному уровню!
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 07.06.2021 17:21
    0
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 07.06.2021 17:09
    0
    Истину вещаешь старец!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности