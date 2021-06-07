Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины способна устроить фурор в Европе»

Экс-нападающий национальной команды – о фаворитах Евро-2020

  • 07.06.2021 13:15
  • 2186 просмотров
  • 3 комментария
Иван ГЕЦКО: «Сборная Украины способна устроить фурор в Европе»
© УАФ

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко считает, что команда Андрея Шевченко способна устроить фурор на чемпионате Европы
 
— Какая сборная фаворит Евро?
— Бельгия, Франция, Германия, Италия. А пятой в этом списке я поставлю Украину (улыбается).
 
— Не совсем удачный старт в отборе на чемпионат мира может как-то сказаться на нашей команде во время финальной части Евро?
— Считаю, что в матчах с Финляндией и Казахстаном была недооценка соперника. К тому же, насколько я знаю, игроки боялись получить травмы накануне финальной части чемпионата Европы, и это где-то все сошлось воедино. Тем не менее, я больше чем уверен, что на Евро мы увидим ту сборную Украины, которую хотим видеть. Все захотят себя показать, продать, поэтому отдача будет максимальной. Даже игра против не самого сильного соперника команды Северной Ирландии фрагментами показала, что сине-желтые способны устроить фурор в Европе.     
 
— Какие козыри есть в рукаве у Андрея Шевченко?
— Козырей у нас не так уж и много. Мы одна из самых молодых команд Евро. Опыта, возможно, нам где-то и не хватает, но у нас есть ряд игроков, выступающих в европейских клубах высокого уровня. За счет них мы и должны дать результат.
 
— Первый матч на турнире сине-желтым предстоит сыграть против хозяев, команды Нидерландов. Это плюс или минус для подопечных Андрея Шевченко?
— Не хотелось бы с самого начала играть с таким сильным оппонентом, как Нидерланды, тем не менее, сейчас у соперника не все так хорошо, поэтому мы вполне можем быть готовы к противостоянию с хозяевами в этом поединке. Играть от обороны, это наш конек. Хотелось, чтобы и везение было на нашей стороне, тогда все будет нормально.   
 
— Какой результат на Евро считался бы для сборной Украины удовлетворительным?
— Я же поставил сине-желтых на пятое место (улыбается). Выход из группы был бы неплохим результатом. Но эта сборная при определенных раскладах способна намного на большее, чем просто попасть в 1/8-ю…

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    nordi
    online
      nordi, 07.06.2021 15:56
    +1
    аоот оооит, 07.06.2021 15:01
    нидерланды один из фаворов на евро, италия точно нет.
    козырь хохлов в недооценке нас как комманды, БАЙКАМИ про великое дк из 86 года никого напрягаться не заставишь. поетому выстрелить и можем, как и много кто еще. плюс полузащита на етом евро действительно хорошая у шевченко
    пане, аути..т, чи як там ви собі нік зробили...ви краще про своїх москалей роздумуйте і філософствуйте
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 07.06.2021 15:01
    -1
    нидерланды один из фаворов на евро, италия точно нет.
    козырь хохлов в недооценке нас как комманды, БАЙКАМИ про великое дк из 86 года никого напрягаться не заставишь. поетому выстрелить и можем, как и много кто еще. плюс полузащита на етом евро действительно хорошая у шевченко
    Ссылка
    Tern
      Tern, 07.06.2021 13:44
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Смешно: какой фурор? Сб. Нидерландов и Австрии сильнее...
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 07.06.2021 15:56
    +1
    аоот оооит, 07.06.2021 15:01
    нидерланды один из фаворов на евро, италия точно нет.
    козырь хохлов в недооценке нас как комманды, БАЙКАМИ про великое дк из 86 года никого напрягаться не заставишь. поетому выстрелить и можем, как и много кто еще. плюс полузащита на етом евро действительно хорошая у шевченко
    пане, аути..т, чи як там ви собі нік зробили...ви краще про своїх москалей роздумуйте і філософствуйте
    Ссылка
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