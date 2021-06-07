Сергей РЕБРОВ: «Можете представить, чтобы я вонзил Шевченко нож в спину?»

Новоиспеченный главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что он хотел возглавить сборную Украины.



– Андрей Шевченко – один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я с ним так поступил и вонзил ему нож в спину? Как я могу претендовать на это место, пока Шевченко там работает?



Я сосредоточился на успехах «Ференцвароша», думаю, результаты показали это. Надеюсь, никто не скажет мне, что я легкомысленно относился к своей работе. В «Ференцвароше» я ни с кем не разговаривал о том, что хочу когда-нибудь стать тренером сборной Украины. Другой вопрос, кто не хочет когда-нибудь возглавить национальную команду? Покажите мне такого тренера!