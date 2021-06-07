Сергей РЕБРОВ: «Можете представить, чтобы я вонзил Шевченко нож в спину?»

Украинский тренер ответил на вопрос о сборной

  • 07.06.2021 12:40
  • 9593 просмотра
  • 6 комментариев
Сергей РЕБРОВ: «Можете представить, чтобы я вонзил Шевченко нож в спину?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Новоиспеченный главный тренер «Аль-Айна» из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что он хотел возглавить сборную Украины.
 
– Андрей Шевченко – один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я с ним так поступил и вонзил ему нож в спину? Как я могу претендовать на это место, пока Шевченко там работает?
 
Я сосредоточился на успехах «Ференцвароша», думаю, результаты показали это. Надеюсь, никто не скажет мне, что я легкомысленно относился к своей работе. В «Ференцвароше» я ни с кем не разговаривал о том, что хочу когда-нибудь стать тренером сборной Украины. Другой вопрос, кто не хочет когда-нибудь возглавить национальную команду? Покажите мне такого тренера!

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Источник — Nemzeti Sport

(46 голосов)

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Комментарии
    lenares85
    online
      lenares85, 07.06.2021 15:04
    0
    Если выбрал деньги то в евро клубы уже не позовут забудут про него
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 15:01
    +1
    Могу представить, что вместе пойдут в Милан. Типа Чанцев-Вернидуб в Заре, когда то.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 14:54
    0
    Юрий Карпенко, 07.06.2021 12:48
    Хватит ерунду молоть,иди тренируй свою Аль-вафлю
    Знаток вафєль?
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 07.06.2021 13:23
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    шаг назад, конечно, но если на годик , и 4 милиона... ну тогда ладно)))
    но после сразу в бой!!!
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 07.06.2021 13:10
    +14
    Юрий Карпенко, 07.06.2021 12:48
    Хватит ерунду молоть,иди тренируй свою Аль-вафлю
    Завидуй молча! Реброву респект. Успехов. Надеюсь, скоро увидим в большом клубе или в сборной .
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 07.06.2021 12:48
    -13
    Хватит ерунду молоть,иди тренируй свою Аль-вафлю
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 07.06.2021 13:10
    +14
    Юрий Карпенко, 07.06.2021 12:48
    Хватит ерунду молоть,иди тренируй свою Аль-вафлю
    Завидуй молча! Реброву респект. Успехов. Надеюсь, скоро увидим в большом клубе или в сборной .
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 07.06.2021 13:23
    +4
    Комментарий свернут. Показать
    шаг назад, конечно, но если на годик , и 4 милиона... ну тогда ладно)))
    но после сразу в бой!!!
    Ссылка
    A1Vm
    online
      A1Vm, 07.06.2021 15:01
    +1
    Могу представить, что вместе пойдут в Милан. Типа Чанцев-Вернидуб в Заре, когда то.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 07.06.2021 15:04
    0
    Если выбрал деньги то в евро клубы уже не позовут забудут про него
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 07.06.2021 14:54
    0
    Юрий Карпенко, 07.06.2021 12:48
    Хватит ерунду молоть,иди тренируй свою Аль-вафлю
    Знаток вафєль?
    Ссылка
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