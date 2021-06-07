Артем ФРАНКОВ: «Выбор Реброва не может не вызывать вопросов»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал новость о том, что Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ.



«Сергей Ребров в эмиратском «Аль-Айне»?! Вместо Педро Эмануэля? С одной стороны, после саудовского «Аль-Ахли» ничего удивительного, тем более, самый титулованный и весьма богатый клуб страны. С другой, после триумфального периода в Венгрии не может не вызывать вопросов. Что-то за всем этим стоит.



Если первая поездка Реброва на Ближний Восток была продиктована неуемным желанием учиться и доказывать, то эта вызывает дополнительные вопросы, несмотря ни на какие ответы. Так просматривается тут след сборной Украины или причина тривиально в венгерских неладах и отсутствии более интересных предложений?!



Ладно, будем посмотреть и поболеть. «Аль-Айн», называемый так в честь города базирования, опустился в чемпионате неприлично низко - на шестое место. Так что есть куда расти и заниматься этим с ходу. Оборона из юных бразильцев и старенького японца... хм!



А самый интересный персонаж в команде - натурализованный бразильский нападающий Кайо Канедо. Когда-то его приобрёл «Интернасьонал» на замену ушедшему в «Металлист» Тайсону! Не заменил. Вырос парень в США, в «Нантакете», но зачем-то вернулся покорять родную Бразилию, а в итоге оказался в Эмиратах, где и осел, приняв ислам. В хорошем смысле этого выражения, а в плохом был дикий скандал с оптовым получением паспортов Восточного Тимора бразильскими игроками... Живут же люди!», – написал Франков в телеграме.