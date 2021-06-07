Артем ФРАНКОВ: «Выбор Реброва не может не вызывать вопросов»

Известный журналист не может найти объяснения этому решению

  • 07.06.2021 12:00
  • 5617 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Выбор Реброва не может не вызывать вопросов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал новость о том, что Сергей Ребров возглавил клуб из ОАЭ.
 
«Сергей Ребров в эмиратском «Аль-Айне»?! Вместо Педро Эмануэля? С одной стороны, после саудовского «Аль-Ахли» ничего удивительного, тем более, самый титулованный и весьма богатый клуб страны. С другой, после триумфального периода в Венгрии не может не вызывать вопросов. Что-то за всем этим стоит.
 
Если первая поездка Реброва на Ближний Восток была продиктована неуемным желанием учиться и доказывать, то эта вызывает дополнительные вопросы, несмотря ни на какие ответы. Так просматривается тут след сборной Украины или причина тривиально в венгерских неладах и отсутствии более интересных предложений?!
 
Ладно, будем посмотреть и поболеть. «Аль-Айн», называемый так в честь города базирования, опустился в чемпионате неприлично низко - на шестое место. Так что есть куда расти и заниматься этим с ходу. Оборона из юных бразильцев и старенького японца... хм!
 
А самый интересный персонаж в команде - натурализованный бразильский нападающий Кайо Канедо. Когда-то его приобрёл «Интернасьонал» на замену ушедшему в «Металлист» Тайсону! Не заменил. Вырос парень в США, в «Нантакете», но зачем-то вернулся покорять родную Бразилию, а в итоге оказался в Эмиратах, где и осел, приняв ислам. В хорошем смысле этого выражения, а в плохом был дикий скандал с оптовым получением паспортов Восточного Тимора бразильскими игроками... Живут же люди!», – написал Франков в телеграме.

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Источник — Telegram

(32 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 07.06.2021 16:31
    0
    Kevko, 07.06.2021 14:12
    Даже после побед в арабских чемпионатах никто не делает никаких выводов о профпригодности тренера к работе в серьезных лигах. Работа тренера в Азии мотивируется исключительно одним фактором - шальные деньги. Из азиатского чемпионата тренеров не зовут в Тотенхэм...
    Не совсем верно.Ребров работал здесь и взял всё.Работал в Венгрии и взял всё.Работал там был вторым и вернулся на пол года что бы стать первым и при этом заработать денег.Так что от куда зовут вообще здесь не к месту.Скорее всего есть контракт и время.И после пол года он возглавит команду в Европе или другой вариант.
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    Kevko
      Kevko, 07.06.2021 14:12
    -1
    BekXan, 07.06.2021 12:19
    Ну во первых никто за ту команду кроме самих арабов болеть не будет.Во вторых Ребров по просту за менее чем пол года срубает 4 ляма перед новой должностью.Такие деньги на дороге не валяються.Темболее такую деньгу получают за 2-3 сезона ,а это 2-3 года,а тут месяцев за 4-5 .Cвоего рода отпуск без обязаловки ещё и заплатят.А если даст результат то лишь подтвердит свою профпригодность.Темболее Ребров амбитный был вторым в чемпионате если не ошибаюсь ,а тут хочет быть первым)
    Даже после побед в арабских чемпионатах никто не делает никаких выводов о профпригодности тренера к работе в серьезных лигах. Работа тренера в Азии мотивируется исключительно одним фактором - шальные деньги. Из азиатского чемпионата тренеров не зовут в Тотенхэм...
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    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 14:05
    0
    Тут всё ясно, в топ чемпионат Реброва не позвали,а арабы платят очень много,так что выбор очевиден
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    BekXan
      BekXan, 07.06.2021 12:19
    +2
    Ну во первых никто за ту команду кроме самих арабов болеть не будет.Во вторых Ребров по просту за менее чем пол года срубает 4 ляма перед новой должностью.Такие деньги на дороге не валяються.Темболее такую деньгу получают за 2-3 сезона ,а это 2-3 года,а тут месяцев за 4-5 .Cвоего рода отпуск без обязаловки ещё и заплатят.А если даст результат то лишь подтвердит свою профпригодность.Темболее Ребров амбитный был вторым в чемпионате если не ошибаюсь ,а тут хочет быть первым)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 07.06.2021 12:19
    +2
    Ну во первых никто за ту команду кроме самих арабов болеть не будет.Во вторых Ребров по просту за менее чем пол года срубает 4 ляма перед новой должностью.Такие деньги на дороге не валяються.Темболее такую деньгу получают за 2-3 сезона ,а это 2-3 года,а тут месяцев за 4-5 .Cвоего рода отпуск без обязаловки ещё и заплатят.А если даст результат то лишь подтвердит свою профпригодность.Темболее Ребров амбитный был вторым в чемпионате если не ошибаюсь ,а тут хочет быть первым)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 07.06.2021 16:31
    0
    Kevko, 07.06.2021 14:12
    Даже после побед в арабских чемпионатах никто не делает никаких выводов о профпригодности тренера к работе в серьезных лигах. Работа тренера в Азии мотивируется исключительно одним фактором - шальные деньги. Из азиатского чемпионата тренеров не зовут в Тотенхэм...
    Не совсем верно.Ребров работал здесь и взял всё.Работал в Венгрии и взял всё.Работал там был вторым и вернулся на пол года что бы стать первым и при этом заработать денег.Так что от куда зовут вообще здесь не к месту.Скорее всего есть контракт и время.И после пол года он возглавит команду в Европе или другой вариант.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 07.06.2021 14:05
    0
    Тут всё ясно, в топ чемпионат Реброва не позвали,а арабы платят очень много,так что выбор очевиден
    Ссылка
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