ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Кипром

Сегодня в Харькове на ОСК «Металлист» сборная Украины проведет последний контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 (19.00). Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Кипра.



На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Кипр сыграет в синем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Кипр.