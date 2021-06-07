ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Кипром

Матч начнется в 19.00

  • 07.06.2021 11:30
  • 4495 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Кипром
© УАФ

Сегодня в Харькове на ОСК «Металлист» сборная Украины проведет последний контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 (19.00). Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Кипра.
 
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Кипр сыграет в синем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Кипр.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.06.2021 14:13
    0
    А у формі старого чи вже нового взірця наші грати будуть?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.06.2021 12:38
    0
    Нужно такую обнову, красивой победой отметить!
    Ссылка
    Phoenix
      Phoenix, 07.06.2021 12:08
    +3
    Crassus1, 07.06.2021 11:40
    Судя по цвету Кипр не проиграет
    Судя по цвету ТЫ киприот
    Ссылка
    Crassus1
      Crassus1, 07.06.2021 11:40
    -5
    Судя по цвету Кипр не проиграет
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 07.06.2021 12:08
    +3
    Crassus1, 07.06.2021 11:40
    Судя по цвету Кипр не проиграет
    Судя по цвету ТЫ киприот
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.06.2021 14:13
    0
    А у формі старого чи вже нового взірця наші грати будуть?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.06.2021 12:38
    0
    Нужно такую обнову, красивой победой отметить!
    Ссылка
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