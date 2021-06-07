ФОТО. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Кипром

Сегодня в Харькове на ОСК «Металлист» сборная Украины проведет последний контрольный поединок в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020 (19.00). Соперником подопечных Андрея Шевченко станет команда Кипра.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Кипр сыграет в синем.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Кипр.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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