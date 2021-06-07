Источник: Агенты Дуэлунда договариваются с Генком об аренде, но есть нюансы

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд летом может уйти в бельгийский «Генк». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



Но существует несколько нерешенных вопросов.



«Руководство «Динамо» по-прежнему не рассматривает варианты по Цыганкову и Миколенко до окончания ЧЕ. Исключение составляют лишь отношения с агентами Миккеля Дуэлунда. Те сообщили клубу об их арендных контактах с бельгийским «Генком». Но бельгийцы пока на связь не вышли, и главная причина этого – сумасшедшая зарплата датчанина. Агенты и Миккель не согласны на её урезание, а «Динамо» не собирается платить её арендуемому даже частично. Такой вот цугцванг», – сказано в сообщении.



Дуэлунд в прошлом сезоне провел всего четыре матча, сыграв в сумме 77 минут.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу возьмет Миккеля на сбор.