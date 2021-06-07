Источник: Агенты Дуэлунда договариваются с Генком об аренде, но есть нюансы

Датский легионер в ближайшее время может покинуть киевский клуб

  • 07.06.2021 11:08
  • 2282 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Агенты Дуэлунда договариваются с Генком об аренде, но есть нюансы
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

Полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд летом может уйти в бельгийский «Генк». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».  
 
Но существует несколько нерешенных вопросов.
 
«Руководство «Динамо» по-прежнему не рассматривает варианты по Цыганкову и Миколенко до окончания ЧЕ. Исключение составляют лишь отношения с агентами Миккеля Дуэлунда. Те сообщили клубу об их арендных контактах с бельгийским «Генком». Но бельгийцы пока на связь не вышли, и главная причина этого – сумасшедшая зарплата датчанина. Агенты и Миккель не согласны на её урезание, а «Динамо» не собирается платить её арендуемому даже частично. Такой вот цугцванг», – сказано в сообщении.
 
Дуэлунд в прошлом сезоне провел всего четыре матча, сыграв в сумме 77 минут. 

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу возьмет Миккеля на сбор.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 07.06.2021 13:09
    +1
    Ну и на фига было брать такого игрока и столько ему насыпать если потом такое вот?! И главное сам чувырл не готов подвинутся даже, лишь бы качать $
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 07.06.2021 13:09
    +1
    Ну и на фига было брать такого игрока и столько ему насыпать если потом такое вот?! И главное сам чувырл не готов подвинутся даже, лишь бы качать $
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности