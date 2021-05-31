Источник: Динамо возьмет Дуэлунда на сбор

Мирча Луческу попытается раскрыть потенциал датского футболиста

  • 31.05.2021 20:29
  • 840 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Динамо возьмет Дуэлунда на сбор
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

23-летний датский атакующий полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд отправится на сбор в составе киевской команды. Ранее сообщалось, что «Динамо» выставит футболиста на трансфер.

«Не знаю как Клейтон, но Дуэлунд точно едет на сбор. Луческу все равно будет продолжать с ним работать и пытаться сделать так, чтобы он раскрылся. Про это говорил и Луческу, и Игорь Суркис.

Шансы есть. Тренер должен вытащить из него максимум, сделать так, чтобы он прогрессировал и нашел себя в этой команде», — сказал журналист Игорь Цыганык.

Дуэлунд перешел в «Динамо» из «Мидтьюлланда» летом 2018 года за €4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за киевскую команду 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 31.05.2021 20:37
    -2
    сказал журналист Игорь Цыганык
    ————————————
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