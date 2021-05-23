Источник: Динамо выставило на трансфер полузащитника-легионера

Киевское «Динамо» выставило на трансфер 23-летнего датского атакующего полузащитника Миккеля Дуэлунда.

«Дуэлунд выставлен на трансфер. Когда в 2018 году состоялся 5-летний контракт малоизвестного даже у себя на родине датчанина, удивление специалистов вызвала трансферная цена €4 миллиона (и это при актуальных и реальных тогда €1,5 миллионах на Transfermarkt).

На этом трансфере «погрели руки» многие. А ежемесячная зарплатная ведомость ценою в €150 тысяч радовала датский глаз. В итоге Миккель на поле запомнился кубковыми голами с «Минаем». И травмами. Соотношение зарплата/качество сразу бросилось в румынские очи. Итог известен. Дуэлунд на трансфере, покупателей нет, два года контракта еще в силе. Меньше чем за €3 миллиона Суркис продавать его не собирается. А поскольку никто столько не даст, вероятным исходом видится аренда. В сфере интереса к Довбику ранее прощупывался вариант с родным для Микки «Мидтьюлландом», который владеет 50% прав на украинца. Размен правами на игроков. Но вышло как вышло», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Дуэлунд перешел в «Динамо» из «Мидтьюлланда» летом 2018 года за €4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за киевскую команду 4 матча во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,5 миллиона.