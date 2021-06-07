Бол. Завацкая выступит в двух разрядах

Первой соперницей украинки Катарины Завацкой в одиночной сетке станет одна из победительниц квалификации, которая состоится 7 июня.
В парном турнире Завацкая сыграет вместе с Анной-Каролиной Шмидловой. В первом круге теннисистки встретятся с венгеркой Далмой Галфи и Кимберли Циммерманн из Бельгии.
Напомним, ранее Завацкая не сумела обыграть 17-ю сеяную в первом круге Ролан Гаррос.
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Источник — Большой теннис Украины
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