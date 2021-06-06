Стали известны первые пары 1/4 финала Ролан Гаррос у женщин

Вряд ли вы ожидали увидеть этих теннисисток так далеко

  • 06.06.2021 20:22
  • 15045 просмотров
  • 9 комментариев
Стали известны первые пары 1/4 финала Ролан Гаррос у женщин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого раунда в нижней части женской одиночной сетки.
 
Легендарная американка Серена Уильямс проиграла в двух партиях Елене Рыбакиной из Казахстана. Еще одна экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси уступила Анастасии Павлюченковой из России.
 
Одной из главных неожиданностей четвертьфинальной стадии будет Тамара Зиданшек из Словении, она в четвертом круге оказалась сильнее румынки Сораны Кырсти. А испанка Паула Бадоса переиграла бывшую финалистку Ролан Гаррос Маркету Вондроушову.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Нижняя часть сетки
 
 Елена Рыбакина [21] –  Серена Уильямс [7] – 6:3, 7:5
 Анастасия Павлюченкова [31] –  Виктория Азаренко [15] – 5:7, 6:3, 6:2
 
 Тамара Зиданшек –  Сорана Кырстя – 7:6(4), 6:1
 Паула Бадоса [33] –  Маркета Вондроушова [20] – 6:4, 3:6, 6:2

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

 Елена Рыбакина [21] –  Анастасия Павлюченкова [31]
 Тамара Зиданшек –  Паула Бадоса [33]

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Источник — Sport.ua

(79 голосов)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 08:19
    0
    24forever, 07.06.2021 00:08
    Бадоса та сама была никем до Мадрида этого года
    Смотрел Бадоса - Богдан. Так Бадоса сильно не впечатлила. Не знаю, что было в 3 сете, уже не смотрел, но по первым 2 Богдан явно выглядела лучше. Вчера Рыбакина больше понравилась. Вообще, удивительно непонятна нижняя сетка)))
    Ссылка
    24forever
      24forever, 07.06.2021 00:10
    0
    показалась Шарапова на фото ...
    Ссылка
    24forever
      24forever, 07.06.2021 00:08
    0
    Stanislav Matusevych, 06.06.2021 21:01
    Крім Бадоси - так, суцільні несподіванки. Та й чи могло бути інакше з такою половиною сітки?
    Бадоса та сама была никем до Мадрида этого года
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 06.06.2021 23:20
    0
    Свентек любить баранки в!шати,що показуе р!вень спортсменки
    Март! буде ой як не просто
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 06.06.2021 23:13
    +2
    а если завтра Марта бахнет Свентек? помечтаю....
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 21:01
    +3
    Крім Бадоси - так, суцільні несподіванки. Та й чи могло бути інакше з такою половиною сітки?
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 06.06.2021 20:56
    -5
    Сьогодні чи не вперше виграли всі за кого вболівав (востаннє, правда, не так за Рибакіну, як проти Вільямс, але...).
    Хто як, а я б не заперечував проти того, щоб в півфіналі здійснився нездійсненний фінал Мадрида: Павлюченкова - Бадоса.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 06.06.2021 20:46
    +1
    В финале уже будет одна случайная пассажирка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2021 20:35
    +7
    Другий рік в жіночому тенісі якийсь треш
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2021 20:35
    +7
    Другий рік в жіночому тенісі якийсь треш
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 21:01
    +3
    Крім Бадоси - так, суцільні несподіванки. Та й чи могло бути інакше з такою половиною сітки?
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 06.06.2021 23:13
    +2
    а если завтра Марта бахнет Свентек? помечтаю....
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 06.06.2021 20:46
    +1
    В финале уже будет одна случайная пассажирка
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 07.06.2021 08:19
    0
    24forever, 07.06.2021 00:08
    Бадоса та сама была никем до Мадрида этого года
    Смотрел Бадоса - Богдан. Так Бадоса сильно не впечатлила. Не знаю, что было в 3 сете, уже не смотрел, но по первым 2 Богдан явно выглядела лучше. Вчера Рыбакина больше понравилась. Вообще, удивительно непонятна нижняя сетка)))
    Ссылка
    24forever
      24forever, 07.06.2021 00:10
    0
    показалась Шарапова на фото ...
    Ссылка
    24forever
      24forever, 07.06.2021 00:08
    0
    Stanislav Matusevych, 06.06.2021 21:01
    Крім Бадоси - так, суцільні несподіванки. Та й чи могло бути інакше з такою половиною сітки?
    Бадоса та сама была никем до Мадрида этого года
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 06.06.2021 23:20
    0
    Свентек любить баранки в!шати,що показуе р!вень спортсменки
    Март! буде ой як не просто
    Ссылка
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