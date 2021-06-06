Стали известны первые пары 1/4 финала Ролан Гаррос у женщин

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого раунда в нижней части женской одиночной сетки.



Легендарная американка Серена Уильямс проиграла в двух партиях Елене Рыбакиной из Казахстана. Еще одна экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко из Беларуси уступила Анастасии Павлюченковой из России.



Одной из главных неожиданностей четвертьфинальной стадии будет Тамара Зиданшек из Словении, она в четвертом круге оказалась сильнее румынки Сораны Кырсти. А испанка Паула Бадоса переиграла бывшую финалистку Ролан Гаррос Маркету Вондроушову.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Нижняя часть сетки



Елена Рыбакина [21] – Серена Уильямс [7] – 6:3, 7:5

Анастасия Павлюченкова [31] – Виктория Азаренко [15] – 5:7, 6:3, 6:2



Тамара Зиданшек – Сорана Кырстя – 7:6(4), 6:1

Паула Бадоса [33] – Маркета Вондроушова [20] – 6:4, 3:6, 6:2

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [21] – Анастасия Павлюченкова [31]

Тамара Зиданшек – Паула Бадоса [33]