Серена Уильямс покидает Ролан Гаррос на стадии 1/8 финала

Легендарная американка не смогла воспользоваться вылетом многих конкуренток

  • 06.06.2021 20:16
  • 3340 просмотров
  • 13 комментариев
Серена Уильямс покидает Ролан Гаррос на стадии 1/8 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Американская теннисистка Серена Уильямс (№8 WTA) покидает Открытый чемпионат Франции по теннису. 
 
В матче четвертого круга Уильямс-младшая уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (№22 WTA).
 
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан) – Серена Уильямс (США) – 6:3, 7:5
 
В следующем раунде Рыбакина встретится с Анастасией Павлюченковой из России (№32 WTA).

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    NM16071
    online
      NM16071, 07.06.2021 11:00
    +1
    Michael Rewert, 06.06.2021 22:10
    Та причому тут вік.. В неї травма була бедра якшо що
    Звичайно, попробуй таку тушу по корті гонити, то буде травма не лише бедра.
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 06.06.2021 23:06
    0
    Вік бере своє.
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 06.06.2021 22:10
    -4
    captain2009, 06.06.2021 20:32
    Ви на 100% маєте рацію. Вік не щадить нікого.
    Та причому тут вік.. В неї травма була бедра якшо що
    Ссылка
    Alex Lagoduk
    online
      Alex Lagoduk, 06.06.2021 22:04
    -1
    Александр Шевченко, 06.06.2021 21:23
    В этой половине Бадоса будет похоже в финале, что-то много ее пиарить в последнее время начали. Ну, а в верхней - если не Марта, то пускай уж Стивенс будет в финале, ну вот нравиться мне эта нигритосочка, шо поделать, но только не эта полячка в кепке, косплейщица Великой Жюстин Энен прям
    к сожалению, именно полячка и победит
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 06.06.2021 21:23
    -1
    В этой половине Бадоса будет похоже в финале, что-то много ее пиарить в последнее время начали. Ну, а в верхней - если не Марта, то пускай уж Стивенс будет в финале, ну вот нравиться мне эта нигритосочка, шо поделать, но только не эта полячка в кепке, косплейщица Великой Жюстин Энен прям
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.06.2021 21:12
    +3
    24forever, 06.06.2021 20:25
    и тут мы приходим к тому, что лучше бы Костюк была в части ... Сабаленки
    а пройти Мугурузу с Швёнтек это будет прыжок в высоту на 2-15
    На 2:15 ніхто з жінок ще не стрибав. НЕвже Швьонтек сама велика тенісістка усіх часів?)))
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 06.06.2021 21:10
    -1
    Мужики нынче не те пошли
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 06.06.2021 20:52
    -2
    Зрозуміло, що піти треба було вчасно. Останні зустрічі Серена програла Подорошці, Сіняковой, Рибакіной. Далі буде ще гірше, не перевершити їй Корт.
    І не шкода. Наскільки великою була її старша сестра, хоч і виграла значно менше, настільки Серена запам'ятається скандалами і #яжематерью на фініші.
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    captain2009
    online
      captain2009, 06.06.2021 20:32
    +6
    Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:26
    В жодному разі не сенсація. Ще Коллінз мала всі шанси закривати Серену. якщо б зіграла у свій теніс, а не намагалася косплеїти Ігу. Йти Великим треба вчасно, а не намагатися до пенсії довести всім свою перевагу над Маргарет Корт.
    Ви на 100% маєте рацію. Вік не щадить нікого.
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 06.06.2021 20:29
    +3
    Яжемать идёт лесом
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:26
    +7
    В жодному разі не сенсація. Ще Коллінз мала всі шанси закривати Серену. якщо б зіграла у свій теніс, а не намагалася косплеїти Ігу. Йти Великим треба вчасно, а не намагатися до пенсії довести всім свою перевагу над Маргарет Корт.
    Ссылка
    24forever
      24forever, 06.06.2021 20:25
    -5
    и тут мы приходим к тому, что лучше бы Костюк была в части ... Сабаленки
    а пройти Мугурузу с Швёнтек это будет прыжок в высоту на 2-15
    Ссылка
    24forever
      24forever, 06.06.2021 20:18
    0
    Спасла теннис от ЯжеМатери
    ДЯКУЮ ТОБІ, ОЛЕНКО!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:26
    +7
    В жодному разі не сенсація. Ще Коллінз мала всі шанси закривати Серену. якщо б зіграла у свій теніс, а не намагалася косплеїти Ігу. Йти Великим треба вчасно, а не намагатися до пенсії довести всім свою перевагу над Маргарет Корт.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 06.06.2021 20:32
    +6
    Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:26
    В жодному разі не сенсація. Ще Коллінз мала всі шанси закривати Серену. якщо б зіграла у свій теніс, а не намагалася косплеїти Ігу. Йти Великим треба вчасно, а не намагатися до пенсії довести всім свою перевагу над Маргарет Корт.
    Ви на 100% маєте рацію. Вік не щадить нікого.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.06.2021 21:12
    +3
    24forever, 06.06.2021 20:25
    и тут мы приходим к тому, что лучше бы Костюк была в части ... Сабаленки
    а пройти Мугурузу с Швёнтек это будет прыжок в высоту на 2-15
    На 2:15 ніхто з жінок ще не стрибав. НЕвже Швьонтек сама велика тенісістка усіх часів?)))
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
      Kapitan Vrungel, 06.06.2021 20:29
    +3
    Яжемать идёт лесом
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 07.06.2021 11:00
    +1
    Michael Rewert, 06.06.2021 22:10
    Та причому тут вік.. В неї травма була бедра якшо що
    Звичайно, попробуй таку тушу по корті гонити, то буде травма не лише бедра.
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 06.06.2021 23:06
    0
    Вік бере своє.
    Ссылка
    24forever
      24forever, 06.06.2021 20:18
    0
    Спасла теннис от ЯжеМатери
    ДЯКУЮ ТОБІ, ОЛЕНКО!!!
    Ссылка
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