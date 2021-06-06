Серена Уильямс покидает Ролан Гаррос на стадии 1/8 финала

Американская теннисистка Серена Уильямс (№8 WTA) покидает Открытый чемпионат Франции по теннису.
В матче четвертого круга Уильямс-младшая уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (№22 WTA).
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан) – Серена Уильямс (США) – 6:3, 7:5
В следующем раунде Рыбакина встретится с Анастасией Павлюченковой из России (№32 WTA).
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Источник — Sport.ua
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а пройти Мугурузу с Швёнтек это будет прыжок в высоту на 2-15
І не шкода. Наскільки великою була її старша сестра, хоч і виграла значно менше, настільки Серена запам'ятається скандалами і #яжематерью на фініші.
а пройти Мугурузу с Швёнтек это будет прыжок в высоту на 2-15
ДЯКУЮ ТОБІ, ОЛЕНКО!!!
а пройти Мугурузу с Швёнтек это будет прыжок в высоту на 2-15
ДЯКУЮ ТОБІ, ОЛЕНКО!!!
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