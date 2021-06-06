Федерер может сняться с Ролан Гаррос

Швейцарец не хочет перегружать себя

  • 06.06.2021 12:21
  • 4989 просмотров
  • 4 комментария
Федерер может сняться с Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Вчера Роджер Федерер вышел в четвертый раунд Ролан Гаррос-2021, обыграв Доминика Кепфера. Однако на матч с Маттео Берреттини легендарный швейцарец может не выйти:

«Сейчас мне нужно решить, буду ли я играть или же дальше нагружать себя слишком опасно. Может быть, это идеальный момент, чтобы передохнуть. В этом году у меня нет недели между Ролан Гаррос и Галле, так что нужно определяться, что будет лучше всего для Уимблдона.

В Париже мне нужно после каждого матча оценивать ситуацию по своему состоянию утром – как я себя чувствую, как себя чувствует колено.

Я уже объяснял, что на тренировках не играл матчи, которые длились по 2,5 или по 3,5 часа. Так что для меня находиться на корте 3,5 часа ненормально. Те, кто проходил через такую же операцию, понимают, о чем я говорю.

Конечно, я бы хотел оказаться на месте Рафы или Новака, которые могут просто думать: «Я отлично себя чувствую. Если хорошо играю, то побеждаю». Но сейчас у меня нет такого ощущения. Все это подготовительные этапы к тому, что для меня очень важно».

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(24 голоса)

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Комментарии
    24forever
      24forever, 06.06.2021 13:40
    -2
    классно вчера немчик играл против Деда
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    introvert
    online
      introvert, 06.06.2021 13:13
    +1
    Наверное, правильно рассуждает. Тем более, при всем пиетете к легенде, Берреттини ему не пройти. Итальянец сейчас хорош на грунте.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 13:10
    +8
    Я дивуюся взагалі тому, що майже у 40, не граючи більше року через травму, після лише одного невдалого підготовчого матчу можна виходити на найбільш важке і непрофільне покриття, і здобувати три перемоги поспіль у п'ятисетовому форматі. Чергова фантастика від Легенди.
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 06.06.2021 12:41
    +9
    ВЕЛИКИЙ !!!
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 06.06.2021 12:41
    +9
    ВЕЛИКИЙ !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 13:10
    +8
    Я дивуюся взагалі тому, що майже у 40, не граючи більше року через травму, після лише одного невдалого підготовчого матчу можна виходити на найбільш важке і непрофільне покриття, і здобувати три перемоги поспіль у п'ятисетовому форматі. Чергова фантастика від Легенди.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 06.06.2021 13:13
    +1
    Наверное, правильно рассуждает. Тем более, при всем пиетете к легенде, Берреттини ему не пройти. Итальянец сейчас хорош на грунте.
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