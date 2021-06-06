Федерер может сняться с Ролан Гаррос

Вчера Роджер Федерер вышел в четвертый раунд Ролан Гаррос-2021, обыграв Доминика Кепфера. Однако на матч с Маттео Берреттини легендарный швейцарец может не выйти:

«Сейчас мне нужно решить, буду ли я играть или же дальше нагружать себя слишком опасно. Может быть, это идеальный момент, чтобы передохнуть. В этом году у меня нет недели между Ролан Гаррос и Галле, так что нужно определяться, что будет лучше всего для Уимблдона.

В Париже мне нужно после каждого матча оценивать ситуацию по своему состоянию утром – как я себя чувствую, как себя чувствует колено.

Я уже объяснял, что на тренировках не играл матчи, которые длились по 2,5 или по 3,5 часа. Так что для меня находиться на корте 3,5 часа ненормально. Те, кто проходил через такую же операцию, понимают, о чем я говорю.

Конечно, я бы хотел оказаться на месте Рафы или Новака, которые могут просто думать: «Я отлично себя чувствую. Если хорошо играю, то побеждаю». Но сейчас у меня нет такого ощущения. Все это подготовительные этапы к тому, что для меня очень важно».