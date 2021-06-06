Определились все участники четвертого круга Ролан Гаррос у мужчин

Большая тройка продолжает доминировать

  • 06.06.2021 01:47
  • 5825 просмотров
  • 2 комментария
Определились все участники четвертого круга Ролан Гаррос у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В пятницу и субботу на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки третьего раунда в мужской одиночной сетке.

Последний матч игрового дня:

 Роджер Федерер [8] / Доминик Кепфер – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5
 
Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уверенно шагают в следующий круг. В нижней части сетки имена не такие громкие.
 
Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Новак Джокович [1] –  Лоренцо Музетти 
 Маттео Берреттини [9] –  Роджер Федерер [8]
 
 Рафаэль Надаль [3] –  Янник Синнер [18]
 Диего Шварцман [10] –  Ян-Леннард Штруфф 
 
Нижняя часть сетки
 
 Александр Зверев [6] –  Кеи Нисикори 
 Алехандро Давидович-Фокина –  Федерико Дельбонис
 
 Стефанос Циципас [5] –  Пабло Карреньо-Буста [12] 
 Кристиан Гарин [27] –  Даниил Медведев [2]

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Источник — Sport.ua

(32 голоса)

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Комментарии
    24forever
      24forever, 06.06.2021 15:35
    -1
    то Джокович поплачет на Дель Потро, то федька с жинкою своею погорюет после 3:0 в финале на траве !!
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    24forever
      24forever, 06.06.2021 15:34
    0
    особенно на Итоговых посл. лет 5 доминирует ваша трійка
    как и 2 последние Олимпиады...))
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    24forever
      24forever, 06.06.2021 15:34
    0
    особенно на Итоговых посл. лет 5 доминирует ваша трійка
    как и 2 последние Олимпиады...))
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