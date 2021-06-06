Определились все участники четвертого круга Ролан Гаррос у мужчин

В пятницу и субботу на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки третьего раунда в мужской одиночной сетке.
Последний матч игрового дня:
Роджер Федерер [8] / Доминик Кепфер – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5
Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер уверенно шагают в следующий круг. В нижней части сетки имена не такие громкие.
Ролан Гаррос. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти
Маттео Берреттини [9] – Роджер Федерер [8]
Рафаэль Надаль [3] – Янник Синнер [18]
Диего Шварцман [10] – Ян-Леннард Штруфф
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [6] – Кеи Нисикори
Алехандро Давидович-Фокина – Федерико Дельбонис
Стефанос Циципас [5] – Пабло Карреньо-Буста [12]
Кристиан Гарин [27] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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как и 2 последние Олимпиады...))
как и 2 последние Олимпиады...))
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