Подписали бразильца. Металл усилился защитником

По информации бразильской прессы и клуба «Атлетико» Минейро, «Металл» арендовал на один сезон правого защитника Маилтона.

Игрок до переезда в Украину продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. «Металл» пока официально о переходе не сообщил.

23-летний Маилтон почти не играл в составе «Атлетико» и был отдан в аренду «Куритибе». В прошлом сезоне провел 15 матчей.

Игрок может сыграть на позиции латераля и закрыть весь фланг.

Ранее Александр Ярославский пообещал, что «Металл», который должны переименовать в «Металлист», подпишет ряд новичков.