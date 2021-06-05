Подписали бразильца. Металл усилился защитником

Харьковский клуб усилил правый край обороны

  • 05.06.2021 22:47
  • 725 просмотров
  • 1 комментарий
Подписали бразильца. Металл усилился защитником
© globoesporte.globo.com

По информации бразильской прессы и клуба «Атлетико» Минейро, «Металл» арендовал на один сезон правого защитника Маилтона.

Игрок до переезда в Украину продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. «Металл» пока официально о переходе не сообщил.

23-летний Маилтон почти не играл в составе «Атлетико» и был отдан в аренду «Куритибе». В прошлом сезоне провел 15 матчей.

Игрок может сыграть на позиции латераля и закрыть весь фланг.

Ранее Александр Ярославский пообещал, что «Металл», который должны переименовать в «Металлист», подпишет ряд новичков.

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Источник — Globoesporte

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Комментарии
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 05.06.2021 22:57
    0
    Очікую, хто ж буде "абалдєнним" нападником, якого підписали, але ще не розповіли
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 05.06.2021 22:57
    0
    Очікую, хто ж буде "абалдєнним" нападником, якого підписали, але ще не розповіли
    Ссылка
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