Подписали бразильца. Металл усилился защитником

По информации бразильской прессы и клуба «Атлетико» Минейро, «Металл» арендовал на один сезон правого защитника Маилтона.
Игрок до переезда в Украину продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года. «Металл» пока официально о переходе не сообщил.
23-летний Маилтон почти не играл в составе «Атлетико» и был отдан в аренду «Куритибе». В прошлом сезоне провел 15 матчей.
Игрок может сыграть на позиции латераля и закрыть весь фланг.
Ранее Александр Ярославский пообещал, что «Металл», который должны переименовать в «Металлист», подпишет ряд новичков.
Источник — Globoesporte
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