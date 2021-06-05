Тренер Металлиста 1925: «Вернули большому городу большой футбол»

Валерий Кривенцов верит в успех в элитном дивизионе

  • 05.06.2021 22:35
  • 956 просмотров
  • 6 комментариев
Тренер Металлиста 1925: «Вернули большому городу большой футбол»
© metalist1925.com

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал официальный выход команды в УПЛ по итогам 29-го тура Первой лиги.

- Мы заслужили выход! У нас этот год был очень непростым, учитывая все околофутбольные моменты, но нужно отдать должное всем нам. У нас сложился очень хороший коллектив, совместно с руководством, футболистами, всем персоналом клуба, а там, поверьте, очень много людей, мы добились своей цели, к которой шли!

- Сегодня ехали в Кременчуг за победой, но и два наших конкурента проиграли. Смотрели онлайн-счета матчей?

- Сначала нет, а уже со второй половины второго тайма - да, интересовался результатами.

- Оба матча заканчивались уже после вашего и команда вместе с болельщиками ждала результаты. Какие эмоции были тогда?

- У меня были слезы радости. Переполняло счастье, мы сделали то, к чему шли.

- Настоящие фанаты приехали, их было не так много, но настоящие. Что скажете им?

- Я хочу поздравить всех харьковских болельщиков. Мы подарили большой футбол большому городу, вернули точнее. А команде пожелаю роста, прогресса и играть еще лучше, чтобы стадион всегда был заполнен. Я поздравляю харьковских болельщиков, мне очень приятно, что люди приехали за несколько сотен километров нас поддержать - их отдельно поздравляю!

- УПЛ, «трепещи»?

- Если помните, я говорил: «В Премьер-Лиге мы еще потолкаемся!».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Металлист 1925

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 22:55
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 05.06.2021 22:47
    Буде Авангард и Металіст
    Почему не ХПЗ и Авангард? Дзержинец уже ж нельзя. Хотя Феликс был поляком.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.06.2021 22:50
    +1
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 05.06.2021 22:49
    -2
    DKTheBest2, 05.06.2021 22:41
    Схоже, що в Харкові буде "Металіст1925" і "Понтовий Металіст Ярославського".
    Буду вболівати за перших.
    Прекращайте всякую чушь придумывать. Металлист 1925 переименуют. А «Понтовый металлист ярославского» станет тем самым Металлистом. Вопрос закрыт.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 05.06.2021 22:47
    -2
    DKTheBest2, 05.06.2021 22:41
    Схоже, що в Харкові буде "Металіст1925" і "Понтовий Металіст Ярославського".
    Буду вболівати за перших.
    Буде Авангард и Металіст
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 05.06.2021 22:41
    0
    Схоже, що в Харкові буде "Металіст1925" і "Понтовий Металіст Ярославського".
    Буду вболівати за перших.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 22:40
    -3
    Только почему то на ЛистМеталла пришло больше зрителей.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 05.06.2021 22:50
    +1
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 22:55
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 05.06.2021 22:47
    Буде Авангард и Металіст
    Почему не ХПЗ и Авангард? Дзержинец уже ж нельзя. Хотя Феликс был поляком.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 05.06.2021 22:41
    0
    Схоже, що в Харкові буде "Металіст1925" і "Понтовий Металіст Ярославського".
    Буду вболівати за перших.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности