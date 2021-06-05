Тренер Металлиста 1925: «Вернули большому городу большой футбол»

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов прокомментировал официальный выход команды в УПЛ по итогам 29-го тура Первой лиги.
- Мы заслужили выход! У нас этот год был очень непростым, учитывая все околофутбольные моменты, но нужно отдать должное всем нам. У нас сложился очень хороший коллектив, совместно с руководством, футболистами, всем персоналом клуба, а там, поверьте, очень много людей, мы добились своей цели, к которой шли!
- Сегодня ехали в Кременчуг за победой, но и два наших конкурента проиграли. Смотрели онлайн-счета матчей?
- Сначала нет, а уже со второй половины второго тайма - да, интересовался результатами.
- Оба матча заканчивались уже после вашего и команда вместе с болельщиками ждала результаты. Какие эмоции были тогда?
- У меня были слезы радости. Переполняло счастье, мы сделали то, к чему шли.
- Настоящие фанаты приехали, их было не так много, но настоящие. Что скажете им?
- Я хочу поздравить всех харьковских болельщиков. Мы подарили большой футбол большому городу, вернули точнее. А команде пожелаю роста, прогресса и играть еще лучше, чтобы стадион всегда был заполнен. Я поздравляю харьковских болельщиков, мне очень приятно, что люди приехали за несколько сотен километров нас поддержать - их отдельно поздравляю!
- УПЛ, «трепещи»?
- Если помните, я говорил: «В Премьер-Лиге мы еще потолкаемся!».
Источник — ФК Металлист 1925
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