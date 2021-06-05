Моуриньо хочет переманить Льориса в Рому

Вратарь «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в Италии

  • 05.06.2021 20:23
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Моуриньо хочет переманить Льориса в Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей новой команде голкипера своего предыдущего клуба, «Тоттенхэма», Уго Льориса.

У Моуриньо и Льориса сложились хорошие взаимоотношения, несмотря увольнение португальца в апреле. Моуриньо лично контактирует с вратарем сборной Франции, пытаясь убедить его перейти в «Рому».

Трансферная стоимость Льориса оценивается в 9 миллионов евро. Контракт 34-летнего вратаря с «Тоттенхэмом» действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что на Льориса также претендует его родной клуб, «Ницца».

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Источник — Daily Express

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