Моуриньо хочет переманить Льориса в Рому

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей новой команде голкипера своего предыдущего клуба, «Тоттенхэма», Уго Льориса.

У Моуриньо и Льориса сложились хорошие взаимоотношения, несмотря увольнение португальца в апреле. Моуриньо лично контактирует с вратарем сборной Франции, пытаясь убедить его перейти в «Рому».

Трансферная стоимость Льориса оценивается в 9 миллионов евро. Контракт 34-летнего вратаря с «Тоттенхэмом» действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что на Льориса также претендует его родной клуб, «Ницца».