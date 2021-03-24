Ницца готова подписать голкипера Тоттенхэма

«Ницца» готова подписать 34-летнего вратаря «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льориса.
Контракт Льориса со «шпорами» рассчитан до лета 2022 года. «Ницца» намерена предложить футболисту вернуться на родину уже сейчас.
Льорис — воспитанник «Ниццы», откуда перешел в «Лион» летом 2008 года за €8,5 миллионов. «Тоттенхэм» выкупил контракт Уго у «Лиона» летом 2012 года за €12,6 миллиона.
В текущем сезоне Льорис провел за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, где пропустил 43 мяча, 12 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
Ориентировочная стоимость вратаря составляет €9 миллионов.
В активе Льориса 117 матчей за сборную Франции.
Источник — The Telegraph
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