Ницца готова подписать голкипера Тоттенхэма

Уго Льорис может вернуться во Францию

  • 24.03.2021 18:53
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Ницца готова подписать голкипера Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ницца» готова подписать 34-летнего вратаря «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льориса.

Контракт Льориса со «шпорами» рассчитан до лета 2022 года. «Ницца» намерена предложить футболисту вернуться на родину уже сейчас.

Льорис — воспитанник «Ниццы», откуда перешел в «Лион» летом 2008 года за €8,5 миллионов. «Тоттенхэм» выкупил контракт Уго у «Лиона» летом 2012 года за €12,6 миллиона.

В текущем сезоне Льорис провел за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, где пропустил 43 мяча, 12 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная стоимость вратаря составляет €9 миллионов.

В активе Льориса 117 матчей за сборную Франции.

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Источник — The Telegraph

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