Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Лучший игрок Серии А? Точно не Роналду»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком Серии А:

«Тяжело ответить. Но точно не назову Роналду. В Серии А есть футболисты намного сильнее него.

Могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Муриэль — это невероятный игрок. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа «Барселоны». Тяжело сказать, почему это не так. Возможно, дело в характере — он душа раздевалки, всегда улыбается.

Если говорить про соперников, то мне очень нравится Зелиньски из «Наполи». Думаю, это очень сильный футболист — он мобильный, техничный, умный игрок. Против него крайне тяжело играть. На самом деле в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелиньски».

Ранее Малиновский снова был признан лучшим игроком месяца в «Аталанте».