Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Лучший игрок Серии А? Точно не Роналду»

Неожиданный выбор хавбека «Аталанты»

  • 05.06.2021 20:03
  • 2134 просмотра
  • 15 комментариев
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Лучший игрок Серии А? Точно не Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский ответил на вопрос о том, кого считает лучшим игроком Серии А:

«Тяжело ответить. Но точно не назову Роналду. В Серии А есть футболисты намного сильнее него.

Могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Муриэль — это невероятный игрок. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа «Барселоны». Тяжело сказать, почему это не так. Возможно, дело в характере — он душа раздевалки, всегда улыбается.

Если говорить про соперников, то мне очень нравится Зелиньски из «Наполи». Думаю, это очень сильный футболист — он мобильный, техничный, умный игрок. Против него крайне тяжело играть. На самом деле в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелиньски».

Ранее Малиновский снова был признан лучшим игроком месяца в «Аталанте».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Вацко Light

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.06.2021 21:30
    0
    Роман Порывай, 05.06.2021 21:24
    Ібрагімович теж більше 10 років грає в футбол найвищого рівня. Ви його спитайте, хто найкращий в Серії А? ))) Там точно буде не Роналду фігурувати, а один "скромняга"-швед. Руслан просто висловив власну думку. Повага-неповага тут ні до чого.
    Якраз до чого. Що Ви порівнюєте Ібрагімовича і Малиновського？Один вже майже все сказав у футболі, може говорити і за межами, а інший нехай грає. Якби Руслан погодився чи промовчав хоча б. Ми тут усі б майже сказали, що Руся кращий. Справа не в Роналду. Просто такі судження Руслана вказують, що він дещо почав зазнаватися..
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 05.06.2021 21:26
    +1
    Показательно, что в последнем туре чемпионата, когда играли без Роналду - Ювентус выдал одну из лучших игр в сезоне.
    Ссылка
    samird
      samird, 05.06.2021 21:25
    -2
    bzzzzz, 05.06.2021 21:15
    я думаю Малиновскому как футболисту играющим в Серии А виднее, чем понаехавшим тут диванным экспертам
    Треба тобі вже порозумнішати, синку.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 05.06.2021 21:24
    +2
    Вова Бойко, 05.06.2021 21:15
    Руля ти своїми висказуваннями тільки портиш собі репутацію! Людина яка більше 10 років показує футбол найвищого рівня! А ти тільки поки що 10 матчів... май повагу!!!
    Ібрагімович теж більше 10 років грає в футбол найвищого рівня. Ви його спитайте, хто найкращий в Серії А? ))) Там точно буде не Роналду фігурувати, а один "скромняга"-швед. Руслан просто висловив власну думку. Повага-неповага тут ні до чого.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.06.2021 21:22
    +1
    bzzzzz, 05.06.2021 21:15
    я думаю Малиновскому как футболисту играющим в Серии А виднее, чем понаехавшим тут диванным экспертам
    Да это просто персофаны Роналду обиделись на Русю. Главное, что их прима кладёт 40 мячей за сезон. А то, что команда реально деградировала до такой степени, что едва ли вышла в ЛЧ - это всё мелочи)
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.06.2021 21:21
    0
    в Италии и прям намного сильнее...не верю ))) .наверное просто он Руслану не нравиться, топит за Месси, поэтому так и не объективен, но это же личное мнение, имеет право.
    Ссылка
    chehcr7rm
      chehcr7rm, 05.06.2021 21:20
    -1
    Хахахахахаххахахахахаххахааххаха
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.06.2021 21:15
    +1
    я думаю Малиновскому как футболисту играющим в Серии А виднее, чем понаехавшим тут диванным экспертам
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 05.06.2021 21:15
    +1
    Руля ти своїми висказуваннями тільки портиш собі репутацію! Людина яка більше 10 років показує футбол найвищого рівня! А ти тільки поки що 10 матчів... май повагу!!!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 05.06.2021 21:04
    0
    vasya44, 05.06.2021 20:54
    Ну да, Роналду не забивает же по сорок голов за сезон в любых командах в которых играет
    А толку з тих 40 за сезон, якщо Юве з ним втрачає чемпіонство задовго до фінішу та програє в єврокубках? У Мессі подібна ситуація.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 21:02
    0
    Mr.Value, 05.06.2021 20:54
    Главное, что он своим приходом вывел Ювентус на новый уровень. Ведь раньше Ювентус в ЛЧ не вылетал от команд уровня: Аякса, Порту, Лиона. А согласно легендам, сумма трансфера и зарлпата уже окупились сполна продажами его футболок
    раньше... Раньше как раз Лион, Аякс и Порту были грозными клубами.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 20:59
    0
    Интересно откуда у Руслана статистика? Неужели он пересматривал все игры Серии? Ну а если личное мнение, то это не показатель.
    Ссылка
    vasya44
      vasya44, 05.06.2021 20:54
    +1
    Ну да, Роналду не забивает же по сорок голов за сезон в любых командах в которых играет
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.06.2021 20:54
    +1
    Роман Порывай, 05.06.2021 20:47
    Це ж лише його думка. Чи він забов'язаний роздавати компліменти Роналду-Мессі? Мені теж останні роки гра Роналду не подобається. Занадто тягне ковдру на себе. Там, де можна віддати гарний пас, майже завжди буде бити. Через це команда втрачає потенційні голи, зато стата Рона росте.
    Главное, что он своим приходом вывел Ювентус на новый уровень. Ведь раньше Ювентус в ЛЧ не вылетал от команд уровня: Аякса, Порту, Лиона. А согласно легендам, сумма трансфера и зарлпата уже окупились сполна продажами его футболок
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 05.06.2021 20:47
    -2
    andre_lui, 05.06.2021 20:41
    Малиновский не прав. Даже в таком состоянии Роналду один из лучших. Это подтверждает и статистика. Поучился бы такта у Мбаппе..
    Це ж лише його думка. Чи він забов'язаний роздавати компліменти Роналду-Мессі? Мені теж останні роки гра Роналду не подобається. Занадто тягне ковдру на себе. Там, де можна віддати гарний пас, майже завжди буде бити. Через це команда втрачає потенційні голи, зато стата Рона росте.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.06.2021 20:41
    +4
    Малиновский не прав. Даже в таком состоянии Роналду один из лучших. Это подтверждает и статистика. Поучился бы такта у Мбаппе..
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.06.2021 20:41
    +4
    Малиновский не прав. Даже в таком состоянии Роналду один из лучших. Это подтверждает и статистика. Поучился бы такта у Мбаппе..
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 05.06.2021 21:24
    +2
    Вова Бойко, 05.06.2021 21:15
    Руля ти своїми висказуваннями тільки портиш собі репутацію! Людина яка більше 10 років показує футбол найвищого рівня! А ти тільки поки що 10 матчів... май повагу!!!
    Ібрагімович теж більше 10 років грає в футбол найвищого рівня. Ви його спитайте, хто найкращий в Серії А? ))) Там точно буде не Роналду фігурувати, а один "скромняга"-швед. Руслан просто висловив власну думку. Повага-неповага тут ні до чого.
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 05.06.2021 21:26
    +1
    Показательно, что в последнем туре чемпионата, когда играли без Роналду - Ювентус выдал одну из лучших игр в сезоне.
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.06.2021 21:22
    +1
    bzzzzz, 05.06.2021 21:15
    я думаю Малиновскому как футболисту играющим в Серии А виднее, чем понаехавшим тут диванным экспертам
    Да это просто персофаны Роналду обиделись на Русю. Главное, что их прима кладёт 40 мячей за сезон. А то, что команда реально деградировала до такой степени, что едва ли вышла в ЛЧ - это всё мелочи)
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.06.2021 21:15
    +1
    я думаю Малиновскому как футболисту играющим в Серии А виднее, чем понаехавшим тут диванным экспертам
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 05.06.2021 21:15
    +1
    Руля ти своїми висказуваннями тільки портиш собі репутацію! Людина яка більше 10 років показує футбол найвищого рівня! А ти тільки поки що 10 матчів... май повагу!!!
    Ссылка
    vasya44
      vasya44, 05.06.2021 20:54
    +1
    Ну да, Роналду не забивает же по сорок голов за сезон в любых командах в которых играет
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 05.06.2021 20:54
    +1
    Роман Порывай, 05.06.2021 20:47
    Це ж лише його думка. Чи він забов'язаний роздавати компліменти Роналду-Мессі? Мені теж останні роки гра Роналду не подобається. Занадто тягне ковдру на себе. Там, де можна віддати гарний пас, майже завжди буде бити. Через це команда втрачає потенційні голи, зато стата Рона росте.
    Главное, что он своим приходом вывел Ювентус на новый уровень. Ведь раньше Ювентус в ЛЧ не вылетал от команд уровня: Аякса, Порту, Лиона. А согласно легендам, сумма трансфера и зарлпата уже окупились сполна продажами его футболок
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 05.06.2021 21:30
    0
    Роман Порывай, 05.06.2021 21:24
    Ібрагімович теж більше 10 років грає в футбол найвищого рівня. Ви його спитайте, хто найкращий в Серії А? ))) Там точно буде не Роналду фігурувати, а один "скромняга"-швед. Руслан просто висловив власну думку. Повага-неповага тут ні до чого.
    Якраз до чого. Що Ви порівнюєте Ібрагімовича і Малиновського？Один вже майже все сказав у футболі, може говорити і за межами, а інший нехай грає. Якби Руслан погодився чи промовчав хоча б. Ми тут усі б майже сказали, що Руся кращий. Справа не в Роналду. Просто такі судження Руслана вказують, що він дещо почав зазнаватися..
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.06.2021 21:21
    0
    в Италии и прям намного сильнее...не верю ))) .наверное просто он Руслану не нравиться, топит за Месси, поэтому так и не объективен, но это же личное мнение, имеет право.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 05.06.2021 21:04
    0
    vasya44, 05.06.2021 20:54
    Ну да, Роналду не забивает же по сорок голов за сезон в любых командах в которых играет
    А толку з тих 40 за сезон, якщо Юве з ним втрачає чемпіонство задовго до фінішу та програє в єврокубках? У Мессі подібна ситуація.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 21:02
    0
    Mr.Value, 05.06.2021 20:54
    Главное, что он своим приходом вывел Ювентус на новый уровень. Ведь раньше Ювентус в ЛЧ не вылетал от команд уровня: Аякса, Порту, Лиона. А согласно легендам, сумма трансфера и зарлпата уже окупились сполна продажами его футболок
    раньше... Раньше как раз Лион, Аякс и Порту были грозными клубами.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 05.06.2021 20:59
    0
    Интересно откуда у Руслана статистика? Неужели он пересматривал все игры Серии? Ну а если личное мнение, то это не показатель.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности