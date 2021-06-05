Моуриньо назвал главного фаворита Евро-2020

Новый наставник «Ромы» сделал свой прогноз

  • 05.06.2021 19:34
  • 1637 просмотров
  • 2 комментария
Моуриньо назвал главного фаворита Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал о том, какую сборную считает главным фаворитом Евро-2020:

«Если в вашей команде есть Килиан Мбаппе, сложно не выигрывать. Это один из тех футболистов, что выигрывает матчи и запугивает соперников.

Мбаппе постарается сделать все, чтобы доказать всем, что он станет следующим после Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Дидье Дешам знает, чего хочет. Они действующие чемпионы мира. Они были в финале Евро-2016. Я думаю, что вылет на любой стадии раньше финала для них, – это провал. Я не верю, что Дешам читает или слушает то, что говорят. Я думаю, он просто знает, чего хочет. У него есть серьезные принципы. Каждый игрок должен уважать его. Если он этого не делает, то его не будет в составе.

Когда существует такая дисциплина, а каждый игрок делает то, что хочет видеть тренер, команда становится очень и очень сильной.

Я не вижу у них слабых сторон. Если нужно было бы назвать команду, которая выиграет турнир, то я назвал бы Францию, потому что у них фантастический состав.

Они должны выиграть Евро. Если этого не произойдет, то турнир можно признать неудачным».

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо мог вернуться в «Реал».

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Источник — The Sun

(3 голоса)

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Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 05.06.2021 19:55
    0
    Обычно один-два фаворита точно провалятся. А Франция в одной группе с немцами и португальцами. Все может быть. Хотелось, чтобы выстрелили Англия, Бельгия и Италия. Ну и Украина минимум в 1/4.
    Ссылка
    BUCH
      BUCH, 05.06.2021 19:37
    +4
    Да у Франции очень серьезный состав....и сколько ещё в этот состав не попало игроков ТОП уровня...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 05.06.2021 19:37
    +4
    Да у Франции очень серьезный состав....и сколько ещё в этот состав не попало игроков ТОП уровня...
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 05.06.2021 19:55
    0
    Обычно один-два фаворита точно провалятся. А Франция в одной группе с немцами и португальцами. Все может быть. Хотелось, чтобы выстрелили Англия, Бельгия и Италия. Ну и Украина минимум в 1/4.
    Ссылка
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