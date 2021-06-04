Моуриньо мог вернуться в Реал, но выбрал Рому

Мадридский «Реал», зная о грядущем уходе с поста главного тренера клуба Зинедина Зидана, обращался к 58-летнему португальскому специалисту Жозе Моуриньо с предложением возглавить «сливочных».

Но Моуриньо после ухода из лондонского «Тоттенхэма» решил возглавить римскую «Рому». «Реал» остановил свой выбор на итальянском специалисте Карло Анчелотти.

Моуриньо возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы. Португальский специалист выиграл со «сливочными» чемпионат Испании (2011/2012), Кубок Испании (2010/2011) и Суперкубок Испании (2012).