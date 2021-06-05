Элина СВИТОЛИНА: «Сильно волновалась и не справилась с эмоциями»

Украинская теннисистка Элина Свитолина дала комментарий по итогам поражения в третьем круге Ролан Гаррос от Барборы Крейчиковой.
«Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно перенервничала. Сегодня я, наверное, слишком волновалась, мне было очень сложно справиться с эмоциями и из-за этого ничего не получалось. У меня не было слаженной игры, а где-то, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счете 3-4 в первом сете, который должна была выигрывать. Это был долгий гейм, но я даже не задумывалась, что мы играли его 20 минут. Нельзя сказать, что он был какой-то невероятный, было много ошибок. Возможно, это был самый затяжной гейм, который я когда-либо играла. Не могу назвать его ключевым, но если бы счет стал 4-4, возможно, что-то бы сложилось по-другому. Сложно сказать, потому что могло произойти все что угодно».
«Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у нее хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я знала это, просто мне было сложно сегодня перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала себе корт. Я бы не сказала, что я тактически где-то плохо играла, возможно, играла мягко и ей было удобно потом вторым мячом играть еще острее».
«Далее будем смотреть, как будет проходить моё восстановление, есть немножко проблемы со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Уимблдону», - сказала Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
Гаэль, отправляй её уже в декрет.
Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
Здоров'я Еліні! Буде новий день, будуть перемоги. Тут не скажу розтерти і забути. Детально проаналізувати, зробити висновки і рухатися далі.
Все одно наша, все одно віримо, все одно вболіваємо.
Хто зна, може, якраз на траві попре. Таке ми вже бачили)
Здоров'я Еліні! Буде новий день, будуть перемоги. Тут не скажу розтерти і забути. Детально проаналізувати, зробити висновки і рухатися далі.
Все одно наша, все одно віримо, все одно вболіваємо.
Хто зна, може, якраз на траві попре. Таке ми вже бачили)
Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
Гаэль, отправляй её уже в декрет.
Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
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