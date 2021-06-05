Элина СВИТОЛИНА: «Сильно волновалась и не справилась с эмоциями»

Украинская теннисистка Элина Свитолина дала комментарий по итогам поражения в третьем круге Ролан Гаррос от Барборы Крейчиковой.

«Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно перенервничала. Сегодня я, наверное, слишком волновалась, мне было очень сложно справиться с эмоциями и из-за этого ничего не получалось. У меня не было слаженной игры, а где-то, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счете 3-4 в первом сете, который должна была выигрывать. Это был долгий гейм, но я даже не задумывалась, что мы играли его 20 минут. Нельзя сказать, что он был какой-то невероятный, было много ошибок. Возможно, это был самый затяжной гейм, который я когда-либо играла. Не могу назвать его ключевым, но если бы счет стал 4-4, возможно, что-то бы сложилось по-другому. Сложно сказать, потому что могло произойти все что угодно».

«Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у нее хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я знала это, просто мне было сложно сегодня перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала себе корт. Я бы не сказала, что я тактически где-то плохо играла, возможно, играла мягко и ей было удобно потом вторым мячом играть еще острее».

«Далее будем смотреть, как будет проходить моё восстановление, есть немножко проблемы со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Уимблдону», - сказала Свитолина.