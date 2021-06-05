Элина СВИТОЛИНА: «Сильно волновалась и не справилась с эмоциями»

Украинская теннисистка прокомментировала вылет на турнире Ролан Гаррос

  • 05.06.2021 19:10
  • 2669 просмотров
  • 6 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Сильно волновалась и не справилась с эмоциями»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина дала комментарий по итогам поражения в третьем круге Ролан Гаррос от Барборы Крейчиковой.

«Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно перенервничала. Сегодня я, наверное, слишком волновалась, мне было очень сложно справиться с эмоциями и из-за этого ничего не получалось. У меня не было слаженной игры, а где-то, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счете 3-4 в первом сете, который должна была выигрывать. Это был долгий гейм, но я даже не задумывалась, что мы играли его 20 минут. Нельзя сказать, что он был какой-то невероятный, было много ошибок. Возможно, это был самый затяжной гейм, который я когда-либо играла. Не могу назвать его ключевым, но если бы счет стал 4-4, возможно, что-то бы сложилось по-другому. Сложно сказать, потому что могло произойти все что угодно».

«Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у нее хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я знала это, просто мне было сложно сегодня перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала себе корт. Я бы не сказала, что я тактически где-то плохо играла, возможно, играла мягко и ей было удобно потом вторым мячом играть еще острее».

«Далее будем смотреть, как будет проходить моё восстановление, есть немножко проблемы со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Уимблдону», - сказала Свитолина.

 

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Источник — Большой теннис Украины

(11 голосов)

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Комментарии
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 05.06.2021 20:10
    0
    Stanislav Matusevych, 05.06.2021 19:32
    Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень.
    Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
    никто не говорит, что критиковать нельзя.. у нас свободная страна.. лично я никогда не поверю, что Элина не хочет попасть на ее любимый Итоговый.. а раз так, будем надеяться, все большие победы у нее впереди.. ждем траву и УИМ, к началу которого осталось 3 недели..
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 05.06.2021 20:08
    +1
    Я понимаю против Граф, против Вильямс нервничать. Против кого она нервничала сегодня? Я даже фамилии соперницы уже не помню.
    Гаэль, отправляй её уже в декрет.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 19:32
    +3
    Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень.
    Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
    Ссылка
    Sportfil
      Sportfil, 05.06.2021 19:27
    +7
    Ну это смех, какой переволноваться на такой стадии и с таким соперником, когда ты уже 5 лет на топ уровне. Я понимаю если бы подобное Марта подобное сказала -нет вопросов, но не Элина.
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    axylinam
      axylinam, 05.06.2021 19:24
    +4
    В последние несколько лет все,кому не лень выигрывали турниры большого шлема и все кому не лень становились первыми ракетками мира,все кроме Свитолиной,советовать что то глупо,но цепь ошибок в подготовке спортсменки с самого детства и по сей день,привела к тому,что Элине никак не удаётся покорить теннисный Эверест
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.06.2021 19:20
    +4
    Ех, був би пан Рубік, сказав би, що то все наслідки вакцинації від ковіду))))
    Здоров'я Еліні! Буде новий день, будуть перемоги. Тут не скажу розтерти і забути. Детально проаналізувати, зробити висновки і рухатися далі.
    Все одно наша, все одно віримо, все одно вболіваємо.
    Хто зна, може, якраз на траві попре. Таке ми вже бачили)
    Ссылка
    Sportfil
    online
      Sportfil, 05.06.2021 19:27
    +7
    Ну это смех, какой переволноваться на такой стадии и с таким соперником, когда ты уже 5 лет на топ уровне. Я понимаю если бы подобное Марта подобное сказала -нет вопросов, но не Элина.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 05.06.2021 19:24
    +4
    В последние несколько лет все,кому не лень выигрывали турниры большого шлема и все кому не лень становились первыми ракетками мира,все кроме Свитолиной,советовать что то глупо,но цепь ошибок в подготовке спортсменки с самого детства и по сей день,привела к тому,что Элине никак не удаётся покорить теннисный Эверест
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 05.06.2021 19:20
    +4
    Ех, був би пан Рубік, сказав би, що то все наслідки вакцинації від ковіду))))
    Здоров'я Еліні! Буде новий день, будуть перемоги. Тут не скажу розтерти і забути. Детально проаналізувати, зробити висновки і рухатися далі.
    Все одно наша, все одно віримо, все одно вболіваємо.
    Хто зна, може, якраз на траві попре. Таке ми вже бачили)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.06.2021 19:32
    +3
    Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень.
    Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 05.06.2021 20:08
    +1
    Я понимаю против Граф, против Вильямс нервничать. Против кого она нервничала сегодня? Я даже фамилии соперницы уже не помню.
    Гаэль, отправляй её уже в декрет.
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 05.06.2021 20:10
    0
    Stanislav Matusevych, 05.06.2021 19:32
    Фанати Еліни (звертаюся саме до фанатів, які вимагають не критикувати її навіть за настільки жахливі провали, як сьогодні. Адекватні вболівальники все розуміють), поясніть мені, будь ласка, з якої причини шоста ракетка світу, яка безліч разів грала на даній стадії Шоломів, могла перехвилюватися. Більше за суперницю, яка фактично менше року показує хоч на щось схожий рівень.
    Друге питання. Еліна не вважає, що зіграла тактично погано. Хтось якийсь план у її грі помітив, не кажучи вже про його виконання? Поясніть мені, будь ласка, а то ж ви кажете, що критикувати Еліну не можна, та й взагалі я в тенісі погано розбираюся.
    никто не говорит, что критиковать нельзя.. у нас свободная страна.. лично я никогда не поверю, что Элина не хочет попасть на ее любимый Итоговый.. а раз так, будем надеяться, все большие победы у нее впереди.. ждем траву и УИМ, к началу которого осталось 3 недели..
    Ссылка
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