Металлист 1925 уверенно разгромил Кремень и вышел в УПЛ!

Очень много в этом матче зависело от результатов конкурентов «Металлиста 1925» - «Агробизнеса» и «Николаева». Если бы они проиграли свои матчи, а харьковчане одержали победу, то подопечных Валерия Кривенцова можно было бы поздравлять с выходом в УПЛ.

Свою часть задачи «Металлист 1925» уверенно выполнил, забив четыре гола сопернику. Еще в первом тайме голами отметились Блажко (достаточно курьезный гол, посмотрите видеообзор), Батюшин и Голодюк.

Во втором тайме «Кремень» пытался забить, но ничего не удалось, хотя моменты были. А гости забили еще раз - Батюшин оформил дубль и установил окончательный счет.

И конкуренты не подкачали - синхронные поражения обоих отправили «Металлист 1925» в элиту украинского футбола!

Первая лига Украины. 29 тур.

«Кремень» – «Металлист 1925» – 0:4.

Блажко, 21, Батюшин, 30, 74, Голодюк, 33.

Демченко, 26, Семенов, 83.

«Кремень»: Данкович (Олийнык, 85), Белоусов, Курелех, Головко (Дудка, 43), Мягков (Милесин, 59), Демченко, Сантос, Семенов, Билоус, Луиз Фернандо, Галата.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков (Холод, 90+1), Ткачук (Коваленко, 85), Шершень, Западня, Кольцов, Дмитренко (Савин, 69), Голодюк, Габелок, Батюшин (Ндукве, 77), Блажко (Крыськив, 59).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Кремень-Арена» им. Олега Бабаева (Кременчуг).

КРЕМЕНЬ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА