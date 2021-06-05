29-й тур
Кремень
0 : 4
Металлист 1925
05.06.2021, FT

Металлист 1925 уверенно разгромил Кремень и вышел в УПЛ!

Три гола команда Кривенцова забила в первом тайме

  • 05.06.2021 19:18
  • 651 просмотр
  • 0 комментариев
Металлист 1925 уверенно разгромил Кремень и вышел в УПЛ!
© Металлист 1925

Очень много в этом матче зависело от результатов конкурентов «Металлиста 1925» - «Агробизнеса» и «Николаева». Если бы они проиграли свои матчи, а харьковчане одержали победу, то подопечных Валерия Кривенцова можно было бы поздравлять с выходом в УПЛ.

Свою часть задачи «Металлист 1925» уверенно выполнил, забив четыре гола сопернику. Еще в первом тайме голами отметились Блажко (достаточно курьезный гол, посмотрите видеообзор), Батюшин и Голодюк.

Во втором тайме «Кремень» пытался забить, но ничего не удалось, хотя моменты были. А гости забили еще раз - Батюшин оформил дубль и установил окончательный счет.

И конкуренты не подкачали - синхронные поражения обоих отправили «Металлист 1925» в элиту украинского футбола!

Первая лига Украины. 29 тур.

«Кремень» – «Металлист 1925» – 0:4.

Блажко, 21, Батюшин, 30, 74, Голодюк, 33.

 Демченко, 26, Семенов, 83.

«Кремень»: Данкович (Олийнык, 85), Белоусов, Курелех, Головко (Дудка, 43), Мягков (Милесин, 59), Демченко, Сантос, Семенов, Билоус, Луиз Фернандо, Галата.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков (Холод, 90+1), Ткачук (Коваленко, 85), Шершень, Западня, Кольцов, Дмитренко (Савин, 69), Голодюк, Габелок, Батюшин (Ндукве, 77), Блажко (Крыськив, 59).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Кремень-Арена» им. Олега Бабаева (Кременчуг).

КРЕМЕНЬ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности