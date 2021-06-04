В субботу, 5 июня, состоится поединок 29 тура Украинской Первой лиги, в котором сразятся кременчугский «Кремень» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кременчуге на поле стадиона «Кремень-Арена им. Олега Бабаева», начало в 17:30.

Судьба последнего пропуска в высший футбольный дивизион Украины находится в руках харьковской команды. Если «Металлист 1925» выигрывает два своих последних матча в текущем розыгрыше Первой лиги, то становится участником следующего розыгрыша уже УПЛ. Если нет, то, с большой вероятностью, конкуренты из Николаева и Волочиска не ​​дремлют и перехватят билет в элиту себе. Конечно, остается еще шанс в виде форс-мажоров других команд - неаттестация, снятие и так далее, но не будем о плохом. «Кремень» же только в прошлом туре прервал ужасную безвыигрышную серию (13 матчей) и попытается за два последних матча убежать как можно дальше от подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кремень» - «Металлист 1925».