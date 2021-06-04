29-й тур
Кремень
0 : 0
Металлист 1925
05.06.2021 17:30

Кремень - Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29 тура Украинской Первой лиги

  • 04.06.2021 22:34
  • 248 просмотров
  • 3 комментария
Кремень - Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© МФК Кремень

В субботу, 5 июня, состоится поединок 29 тура Украинской Первой лиги, в котором сразятся кременчугский «Кремень» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Кременчуге на поле стадиона «Кремень-Арена им. Олега Бабаева», начало в 17:30.

Судьба последнего пропуска в высший футбольный дивизион Украины находится в руках харьковской команды. Если «Металлист 1925» выигрывает два своих последних матча в текущем розыгрыше Первой лиги, то становится участником следующего розыгрыша уже УПЛ. Если нет, то, с большой вероятностью, конкуренты из Николаева и Волочиска не ​​дремлют и перехватят билет в элиту себе. Конечно, остается еще шанс в виде форс-мажоров других команд - неаттестация, снятие и так далее, но не будем о плохом. «Кремень» же только в прошлом туре прервал ужасную безвыигрышную серию (13 матчей) и попытается за два последних матча убежать как можно дальше от подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кремень» - «Металлист 1925».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 23:00
    0
    Сергей Рипьюк, 04.06.2021 22:54
    Ще два матчі.
    Волынь солъёт побратимам из Прикарпатья.
    А Нива Т., если им АБ не подарит ничего, то обыграют убитый Кристалл в последнем туре.
    Ссылка
    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 04.06.2021 22:54
    0
    нестор, 04.06.2021 22:49
    А что Кремню даёт победа и куда он уже может убежать?)
    Если выбывают две команды, то это как раз и Кремень. Поздно пить Боржоми...
    Ще два матчі.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 22:49
    +1
    А что Кремню даёт победа и куда он уже может убежать?)
    Если выбывают две команды, то это как раз и Кремень. Поздно пить Боржоми...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 22:49
    +1
    А что Кремню даёт победа и куда он уже может убежать?)
    Если выбывают две команды, то это как раз и Кремень. Поздно пить Боржоми...
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 04.06.2021 23:00
    0
    Сергей Рипьюк, 04.06.2021 22:54
    Ще два матчі.
    Волынь солъёт побратимам из Прикарпатья.
    А Нива Т., если им АБ не подарит ничего, то обыграют убитый Кристалл в последнем туре.
    Ссылка
    Сергей Рипьюк
      Сергей Рипьюк, 04.06.2021 22:54
    0
    нестор, 04.06.2021 22:49
    А что Кремню даёт победа и куда он уже может убежать?)
    Если выбывают две команды, то это как раз и Кремень. Поздно пить Боржоми...
    Ще два матчі.
    Ссылка
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