Андреа АНЬЕЛЛИ: «В УЕФА есть сторонники Суперлиги»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что в УЕФА есть люди, которые положительно относятся к идее создания Суперлиги:
«Изначально создатели Суперлиги обсуждали соглашение с УЕФА. Но сейчас же мы слышим лишь оскорбления и угрозы в свой адрес. Если мы хотим реформировать европейский футбол, то такое поведение недопустимо. Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники. Нам следует продолжать диалог.
Другие виды спорта уже изменили форматы, и нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в переменах и доработке. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир в интересах всех клубов».
Ранее Аньелли заявил, что Суперлига была криком отчаяния.
Источник — Twitter
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Тут и на швейцарскую систему переходят чисто из-за вас дурачков, надо бы откатить и оставить как есть.
Тут и на швейцарскую систему переходят чисто из-за вас дурачков, надо бы откатить и оставить как есть.
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