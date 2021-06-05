Андреа АНЬЕЛЛИ: «В УЕФА есть сторонники Суперлиги»

Неожиданное заявление от президента «Ювентуса»

  • 05.06.2021 18:46
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  • 1 комментарий
Андреа АНЬЕЛЛИ: «В УЕФА есть сторонники Суперлиги»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что в УЕФА есть люди, которые положительно относятся к идее создания Суперлиги:

«Изначально создатели Суперлиги обсуждали соглашение с УЕФА. Но сейчас же мы слышим лишь оскорбления и угрозы в свой адрес. Если мы хотим реформировать европейский футбол, то такое поведение недопустимо. Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники. Нам следует продолжать диалог.

Другие виды спорта уже изменили форматы, и нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в переменах и доработке. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир в интересах всех клубов».

Ранее Аньелли заявил, что Суперлига была криком отчаяния.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.06.2021 18:47
    +1
    «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир.. )|(опу себе реформируйте!
    Тут и на швейцарскую систему переходят чисто из-за вас дурачков, надо бы откатить и оставить как есть.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.06.2021 18:47
    +1
    «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир.. )|(опу себе реформируйте!
    Тут и на швейцарскую систему переходят чисто из-за вас дурачков, надо бы откатить и оставить как есть.
    Ссылка
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