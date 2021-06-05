Андреа АНЬЕЛЛИ: «В УЕФА есть сторонники Суперлиги»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что в УЕФА есть люди, которые положительно относятся к идее создания Суперлиги:

«Изначально создатели Суперлиги обсуждали соглашение с УЕФА. Но сейчас же мы слышим лишь оскорбления и угрозы в свой адрес. Если мы хотим реформировать европейский футбол, то такое поведение недопустимо. Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники. Нам следует продолжать диалог.

Другие виды спорта уже изменили форматы, и нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в переменах и доработке. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир в интересах всех клубов».

Ранее Аньелли заявил, что Суперлига была криком отчаяния.