Президент Ювентуса: «Суперлига была криком отчаяния»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объяснил причины создания европейской Суперлиги:
«Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния. Только три клуба, «Ювентус», «Реал» и «Барселона», не уступили перед жесткими угрозами со стороны УЕФА. Не таким образом футбол меняется в лучшую сторону...».
На данный момент только «Ювентус», «Реал» и «Барселона» не вышли из Суперлиги. Всем трем клубам грозит исключение из Лиги чемпионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Football-Italia
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.