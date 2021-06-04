Президент Ювентуса: «Суперлига была криком отчаяния»

Андреа Аньелли – о причинах создания Суперлиги

  • 04.06.2021 20:20
  • 713 просмотров
  • 2 комментария
Президент Ювентуса: «Суперлига была криком отчаяния»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объяснил причины создания европейской Суперлиги:

«Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния. Только три клуба, «Ювентус», «Реал» и «Барселона», не уступили перед жесткими угрозами со стороны УЕФА. Не таким образом футбол меняется в лучшую сторону...».

На данный момент только «Ювентус», «Реал» и «Барселона» не вышли из Суперлиги. Всем трем клубам грозит исключение из Лиги чемпионов.

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Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.06.2021 20:39
    0
    крик души будет когда тебе УЕФА присунет дав бан в ЛЧ на пару сезонов
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 04.06.2021 20:25
    0
    Тебя посодют - а ты не воруй!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.06.2021 20:39
    0
    крик души будет когда тебе УЕФА присунет дав бан в ЛЧ на пару сезонов
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 04.06.2021 20:25
    0
    Тебя посодют - а ты не воруй!
    Ссылка
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