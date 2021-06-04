Президент Ювентуса: «Суперлига была криком отчаяния»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли объяснил причины создания европейской Суперлиги:

«Проект Суперлиги был не революцией, а криком отчаяния. Только три клуба, «Ювентус», «Реал» и «Барселона», не уступили перед жесткими угрозами со стороны УЕФА. Не таким образом футбол меняется в лучшую сторону...».

На данный момент только «Ювентус», «Реал» и «Барселона» не вышли из Суперлиги. Всем трем клубам грозит исключение из Лиги чемпионов.