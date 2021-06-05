Германия U21 – Португалия U21. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч чемпионата Европы U21 Германия U21 – Португалия U21.

«На мой взгляд, если говорить о финале, португальцы значительно сильнее немцев. Португальцы обыграли 5:3 итальянцев, со счетом 1:0 испанцев. У Португалии хорошая команда. Реально она вторая по уровню и по личностям вслед за Францией, которая, как по мне, несправедливо вылетела от Нидерландов. В своей группе Германия наравне с Нидерландами и Румынией набрала 5 очков и по разнице забитых-пропущенных стала второй. В плей-офф немцы обыграли Данию по пенальти и в полуфинале победили сборную Нидерландов со счетом 2:1.

У немцев неплохой парень есть 22-летний форвард «Андерлехта» Лукас Нмеха. Но особо игроков такого уровня, чтобы они дошли до национальной сборной Германии и там закрепились, пока в молодежке немцев не наблюдаю. А вот у Франции и Португалии такие есть. У португальцев есть нападающий «Милана» Рафаэль Леао. Нападающий Дани Мота выступает за «Монцу», но играл за «Ювентус». Оба этих форварда хороши! Есть и достаточно хороший диспетчер Фабио Виейра из «Порту». Выделю также Витинью из «Вулверхэмптона». Понравилась мне и игра полузащитника Жедсона Фернандеша. Он воспитанник «Бенфики», который на правах аренды играл за «Тоттенхэм», а сейчас выступает за «Галатасарай».

У него в активе уже есть и две игры за сборную Португалии. А есть еще крайний защитник Диогу Далот, которого МЮ купил у «Порту» за 22 млн евро. Сейчас он на правах аренды выступает за «Милан». Есть еще Жота, однофамилец форварда «Ливерпуля», который играет за «Вальядолид». Он очень быстрый. Кстати португальцы уже выиграли 12 матчей подряд. В группе в матчах с Хорватией (1:0), Швейцарией (3:0) и Англией (2:0) они все матчи выиграли, ни одного мяча не пропустив. Кстати, один из голов швейцарцам в свой актив записал форвард Франсиско Консейсау, сын Серджио Консейсау – главного тренера «Порту».

У меня сомнений нет в том, что Португалия выиграет у Германии. Немцы попробуют закрыться и сыграть дисциплинированно и организованно. Но уровень индивидуального мастерства почти каждого игрока Португалии настолько высок, что я не думаю, что у сборной Германии есть какие-то шансы. Португальцы станут чемпионами Европы. Могут ли быть чудеса? Да, могут! У одних пошла реализация, у других – нет. Вдруг у Португалии будет красная карточка. Португальцы эмоциональные футболисты. А немцы контактные, жесткие. Португальцы могут где-то завестись и кого-то могут удалить с поля. Но, я уверен, что португальский тренер посоветует быстрее принимать решения, чтобы меньше вступать в контакт. Это сто процентов! Португалии за счет индивидуального мастерства захочется получить преимущество. Португальцы много ударов по воротам наносят. В футбольном смысле у них много двуногих игроков, которые могут работать правой и левой ногами.

Индивидуально они очень сильны. Там очень много ребят, которые в будущем будут играть в главной сборной Португалии. Но вообще скажу, не обижая никого, на этом Евро сильнее всех была сборная Франции, которая, как по мне, незаслуженно вылетела», - сказал Грозный.

Матч Германия U21 – Португалия U21 состоится 6-го июня. Начало встречи в 22:00.