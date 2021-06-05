Россия
1 : 0
Болгария
05.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Россия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июня в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Москве

  • 05.06.2021 18:00
  • 2075 просмотров
  • 1 комментарий
Россия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня состоится товарищеский матч накануне Евро-2020, в котором сыграют Россия – Болгария.

Встреча состоится в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 3.

Россия – Болгария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция: телеканал Футбол 3

📺 Видеотрансляция
События матча
84' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Соболев (Россия).
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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 05.06.2021 19:15
    0
    а ви що днр захіщаете
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 05.06.2021 19:15
    0
    а ви що днр захіщаете
    Ссылка
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