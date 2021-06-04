В субботу, 5 июня, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоится товарищеский матч, в котором сыграют национальные сборные России и Болгарии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Россия

Команда Станислава Черчесова заканчивает подготовку к Евро-2020, где она сыграет в группе B вместе с Данией, Финляндией и Бельгией. 1 июня Россия сыграла контрольный поединок против Польши, который завершился ничьей со счетом 1:1.

Естественно, после того, как россияне на домашнем чемпионате мира-2018 дошли до 1/4 финала, от них болельщики ждут не менее выдающегося выступления и на чемпионате Европы. Однако не исключено, что их ждет фиаско, ведь как минимум пройти Испанию на Мундиале удалось не без везения.

Болгария

Сборная Болгарии по футболу последний раз выступала на чемпионате Европы еще в 2004 года, но завершила борьбу уже после группового раунда. Во всех остальных отборочных циклах пройти барьер квалификации болгарам не удавалось.

А вот на чемпионатах мира лучшим выступлением Болгарии является четвертое место в 1994 году. Но то поколение во главе с Христо Стоичковым, пожалуй, было золотым. Впрочем, болгарская команда попытается испортить России настроение накануне Евро, и у нее есть шансы, несмотря на статус аутсайдера.

Ориентировочные составы

Россия: Сафонов – Джикия, Кудряшов, Семенов, Фернандеш, Одзоев, Жирков, Жемалетдинов, Миранчук, Головин, Дзюба.

Болгария: Наумов – А. Хритов, П. Христов, Антов, Йомов, Карабелов, Вутов, Цветанов, Десподов, Карагарен, Д. Илиев.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Болгария в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 8.80 по линии Parimatch.

5 июня, суббота