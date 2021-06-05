Костюк установила рекорд Украины, выйдя в 4-й раунд Ролан Гаррос

Украинка сегодня обыграла Варвару Грачеву

  • 05.06.2021 18:15
  • 1181 просмотр
  • 1 комментарий
Костюк установила рекорд Украины, выйдя в 4-й раунд Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Сегодня Марта Костюк в третьем раунде Ролан Гаррос обыграла Варвару Грачеву – 6:1, 6:2. Эта победа позволила украинке установить национальный рекорд.

Она стала самой молодой украинской теннисисткой, которая когда-либо добиралась до четвертого раунда на турнирах Большого шлема. 28 июня Костюк исполнится всего 19 лет.

Кроме Костюк, из украинок до четвертого раунда на турнирах Большого шлема добирались Элина Свитолина, Леся Цуренко, сестры Алена и Катерина Бондаренко, Юлия Вакуленко и Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 05.06.2021 18:31
    +1
    Верю, что Марта станет 1 нашей теннисисткой которая выиграет турнир БШ.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 05.06.2021 18:31
    +1
    Верю, что Марта станет 1 нашей теннисисткой которая выиграет турнир БШ.
    Ссылка
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