Костюк установила рекорд Украины, выйдя в 4-й раунд Ролан Гаррос

Сегодня Марта Костюк в третьем раунде Ролан Гаррос обыграла Варвару Грачеву – 6:1, 6:2. Эта победа позволила украинке установить национальный рекорд.

Она стала самой молодой украинской теннисисткой, которая когда-либо добиралась до четвертого раунда на турнирах Большого шлема. 28 июня Костюк исполнится всего 19 лет.

Кроме Костюк, из украинок до четвертого раунда на турнирах Большого шлема добирались Элина Свитолина, Леся Цуренко, сестры Алена и Катерина Бондаренко, Юлия Вакуленко и Даяна Ястремская.