В воскресенье, 6 июня сборная Нидерландов в контрольном поединке в Энсхеде примет Грузию. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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