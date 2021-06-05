ОФИЦИАЛЬНО. Ференцварош возглавил экс-наставник Боруссии Дортмунд

После ухода украинского специалиста Сергея Реброва венгерский «Ференцварош» оперативно объявил имя нового главного тренера.
Тренировать сильнейший клуб Венгрии будет Петер Штегер. 55-летний австриец наиболее известен по работе в немецкой «Боруссии Дортмунд» в 2017-2018 годах.
Напомним, Ребров работал с «Ференцварошем» с августа 2018 года. За это время клуб трижды кряду выиграл чемпионат Венгрии, а также пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
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Источник — ФК Ференцварош
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