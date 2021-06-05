ОФИЦИАЛЬНО. Ференцварош возглавил экс-наставник Боруссии Дортмунд

Венгерский клуб нашел нового главного тренера

  • 05.06.2021 13:25
  • 1247 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ференцварош возглавил экс-наставник Боруссии Дортмунд
© ФК Ференцварош. Петер Штегер

После ухода украинского специалиста Сергея Реброва венгерский «Ференцварош» оперативно объявил имя нового главного тренера.

Тренировать сильнейший клуб Венгрии будет Петер Штегер. 55-летний австриец наиболее известен по работе в немецкой «Боруссии Дортмунд» в 2017-2018 годах.

Напомним, Ребров работал с «Ференцварошем» с августа 2018 года. За это время клуб трижды кряду выиграл чемпионат Венгрии, а также пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ференцварош

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 05.06.2021 13:42
    0
    Ференцварош став нецікавим після відходу Реброва.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.06.2021 13:27
    0
    Нехорошо они как-то с Ребровым закончили отношения, хотя и + что на взлёте ушёл. А что этот тренер из себя представляет?
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 05.06.2021 13:42
    0
    Ференцварош став нецікавим після відходу Реброва.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 05.06.2021 13:27
    0
    Нехорошо они как-то с Ребровым закончили отношения, хотя и + что на взлёте ушёл. А что этот тренер из себя представляет?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности