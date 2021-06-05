Роман МЫСАК: «В Рухе хотел больше игровой практики»

Вратарь рассказал, почему покинул львовскую команду

  • 05.06.2021 12:25
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Роман МЫСАК: «В Рухе хотел больше игровой практики»
© ФК Рух. Роман Мысак

30-летний голкипер Роман Мысак рассказал, почему он отказался продлевать контракт с львовским «Рухом».

«У меня с «Рухом» было подписано соглашение по схеме «1+1» и в случае если стороны не имели претензий друг к другу, то оно автоматически продлевалось. Однако меня не устраивало игровое время, что я проводил в «Рухе» в минувшем сезоне и поэтому решил продолжить карьеру в другой команде. Все же, в моем возрасте уже нужно иметь постоянную игровую практику.

Я в «Рухе» – с 2019 года и, на мой взгляд, все это время верой и правдой служил клубу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня.

Что дальше? Поскольку сейчас у меня нет агента, то трудоустройством занимаюсь сам. Определенные наработки уже имеются, но до конкретики еще далеко. Надеюсь, что мой новый клуб будет из УПЛ».

Напомним, что Роман Мысак в минувшем чемпионате УПЛ провел за «Рух» три матча. Он также известен выступлениями за «Карпаты».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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