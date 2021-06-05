В матче 25-го тура Второй лиги Украины Б «Ужгород» на своем поле разгромил львовские «Карпаты» со счетом 3:0.
События матча
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Майборода (Ужгород).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Майборода (Ужгород).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Ужгород).
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Источник — Sport.ua
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