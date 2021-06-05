Что будет с Олимпиком? Клуб официально покинули 9 основных игроков

Сразу 9 футболистов покинули донецкий «Олимпик». Закончились контракты у голкипера Артема Кичака, защитников Ивана Зотько, Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыло.

Кроме того, подошли к концу арендные соглашения у Бенито, Ибрагима Каргбо и Ореста Лебеденко. Первые двое вернулись в расположение киевского Динамо, а украинец – испанского «Луго».

Напомним, что «Олимпик» завершил сезон-2020/2021 на предпоследнем 13-м месте в таблице УПЛ, набрав 22 очка.

Ранее президент «Олимпика» Владислав Гельзин не исключал, что может перестать финансировать команду после того, как получил от УАФ дисквалификацию на 5 лет.