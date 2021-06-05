Что будет с Олимпиком? Клуб официально покинули 9 основных игроков

Сразу 9 футболистов покинули донецкий «Олимпик». Закончились контракты у голкипера Артема Кичака, защитников Ивана Зотько, Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыло.
Кроме того, подошли к концу арендные соглашения у Бенито, Ибрагима Каргбо и Ореста Лебеденко. Первые двое вернулись в расположение киевского Динамо, а украинец – испанского «Луго».
Напомним, что «Олимпик» завершил сезон-2020/2021 на предпоследнем 13-м месте в таблице УПЛ, набрав 22 очка.
Ранее президент «Олимпика» Владислав Гельзин не исключал, что может перестать финансировать команду после того, как получил от УАФ дисквалификацию на 5 лет.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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Или ушли потому что написали почему.
Или гельзин наигрался в футбол, ему скучно и он обиделся.
Или ушли потому что написали почему.
Или гельзин наигрался в футбол, ему скучно и он обиделся.
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