Что будет с Олимпиком? Клуб официально покинули 9 основных игроков

В донецком клубе начались кардинальные перемены

  • 05.06.2021 11:40
  • 1441 просмотр
  • 2 комментария
Что будет с Олимпиком? Клуб официально покинули 9 основных игроков
© ФК Олимпик Донецк

Сразу 9 футболистов покинули донецкий «Олимпик». Закончились контракты у голкипера Артема Кичака, защитников Ивана Зотько, Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыло.

Кроме того, подошли к концу арендные соглашения у Бенито, Ибрагима Каргбо и Ореста Лебеденко. Первые двое вернулись в расположение киевского Динамо, а украинец – испанского «Луго».

Напомним, что «Олимпик» завершил сезон-2020/2021 на предпоследнем 13-м месте в таблице УПЛ, набрав 22 очка.

Ранее президент «Олимпика» Владислав Гельзин не исключал, что может перестать финансировать команду после того, как получил от УАФ дисквалификацию на 5 лет.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(10 голосов)

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Комментарии
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 05.06.2021 11:45
    0
    Одно из двух.
    Или ушли потому что написали почему.
    Или гельзин наигрался в футбол, ему скучно и он обиделся.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.06.2021 11:43
    0
    Будет вылет в пердив, вместе с Александрией...
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 05.06.2021 11:45
    0
    Одно из двух.
    Или ушли потому что написали почему.
    Или гельзин наигрался в футбол, ему скучно и он обиделся.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 05.06.2021 11:43
    0
    Будет вылет в пердив, вместе с Александрией...
    Ссылка
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