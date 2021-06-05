Реал и Барселона заинтересованы в подписании Ляпорта

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» проявляют интерес к защитнику «Манчестер Сити» Эмерику Ляпорту.

Сам игрок недоволен своим положением в «Манчестер Сити», поэтому может рассмотреть смену клубной прописки.

Напомним, недавно Ляпорт, родившийся во Франции, решил выступать за сборную Испании. Он уже провел за команду одну игру и поедет в её составе на чемпионат Европы.

Ляпорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года, перейдя из «Атлетика». В минувшем сезоне защитник сыграл в 27 матчах, в которых отметился двумя голами.