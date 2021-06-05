Реал и Барселона заинтересованы в подписании Ляпорта

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» проявляют интерес к защитнику «Манчестер Сити» Эмерику Ляпорту.
Сам игрок недоволен своим положением в «Манчестер Сити», поэтому может рассмотреть смену клубной прописки.
Напомним, недавно Ляпорт, родившийся во Франции, решил выступать за сборную Испании. Он уже провел за команду одну игру и поедет в её составе на чемпионат Европы.
Ляпорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года, перейдя из «Атлетика». В минувшем сезоне защитник сыграл в 27 матчах, в которых отметился двумя голами.
Источник — Caughtoffside
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.