Реал и Барселона заинтересованы в подписании Ляпорта

Защитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Ла Лиге

  • 05.06.2021 13:45
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Реал и Барселона заинтересованы в подписании Ляпорта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» проявляют интерес к защитнику «Манчестер Сити» Эмерику Ляпорту.

Сам игрок недоволен своим положением в «Манчестер Сити», поэтому может рассмотреть смену клубной прописки.

Напомним, недавно Ляпорт, родившийся во Франции, решил выступать за сборную Испании. Он уже провел за команду одну игру и поедет в её составе на чемпионат Европы.

Ляпорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года, перейдя из «Атлетика». В минувшем сезоне защитник сыграл в 27 матчах, в которых отметился двумя голами.

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Источник — Caughtoffside

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