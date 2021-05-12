Французский защитник МанСити Ляпорт сможет выступать за сборную Испании

26-летний французский центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт сделал первый шаг для того, чтобы получить испанское гражданство.
Это даст ему возможность выступать за сборную Испании. Если процедуры будут завершены быстро, Ляпорт сможет попасть на Евро-2020. Стоит отметить, что у Эмерика есть баскские корни.
В активе футболиста есть выступления за сборные Франции U-17, U-18, U-19 и U-21, но нет ни одного матча за французскую национальную команду.
В текущем сезоне Ляпорт провел за «Манчестер Сити» 27 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча. Защитник оценивается в €50 миллионов.
Источник — Transfermarkt
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