На первом сборе Ингулец просмотрит около 10 потенциальных новобранцев

Команда намерена мощно усилиться перед вторым сезоном в УПЛ

  • 05.06.2021 10:56
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На первом сборе Ингулец просмотрит около 10 потенциальных новобранцев
© Футбол 1/2/3. Сергей Лавриненко

Ингулец подписал первых четырех новичков. Уже подписаны контракты с Евгением Опанасенко («Ворскла»), Павлом Полегенько («Десна»), Артемом Ситало («Александрия»), Тимуром Чогадзе («Олимпик»).

Кроме того, 7 июня «Ингулец» также узаконит свои отношения с Владиславом Шараем («Альянс»).

На первый этап подготовки должны приехать в Петрово на просмотр еще с десяток потенциальных новобранцев, среди которых будут и легионеры. Прилагаются усилия, чтобы на июльский сбор в Болгарию «Ингулец» отправился уже в оптимальном составе.

Также были пролонгированы контракты с Младеном Бартуловичем, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Александром Козаком.

Решили трудоустроиться в других командах Ника Сичинава, Денис Балан и Николай Квасный, у которых соглашения с клубом заканчиваются 30 июня.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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