На первом сборе Ингулец просмотрит около 10 потенциальных новобранцев

Ингулец подписал первых четырех новичков. Уже подписаны контракты с Евгением Опанасенко («Ворскла»), Павлом Полегенько («Десна»), Артемом Ситало («Александрия»), Тимуром Чогадзе («Олимпик»).
Кроме того, 7 июня «Ингулец» также узаконит свои отношения с Владиславом Шараем («Альянс»).
На первый этап подготовки должны приехать в Петрово на просмотр еще с десяток потенциальных новобранцев, среди которых будут и легионеры. Прилагаются усилия, чтобы на июльский сбор в Болгарию «Ингулец» отправился уже в оптимальном составе.
Также были пролонгированы контракты с Младеном Бартуловичем, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Александром Козаком.
Решили трудоустроиться в других командах Ника Сичинава, Денис Балан и Николай Квасный, у которых соглашения с клубом заканчиваются 30 июня.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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