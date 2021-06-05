На первом сборе Ингулец просмотрит около 10 потенциальных новобранцев

Ингулец подписал первых четырех новичков. Уже подписаны контракты с Евгением Опанасенко («Ворскла»), Павлом Полегенько («Десна»), Артемом Ситало («Александрия»), Тимуром Чогадзе («Олимпик»).

Кроме того, 7 июня «Ингулец» также узаконит свои отношения с Владиславом Шараем («Альянс»).

На первый этап подготовки должны приехать в Петрово на просмотр еще с десяток потенциальных новобранцев, среди которых будут и легионеры. Прилагаются усилия, чтобы на июльский сбор в Болгарию «Ингулец» отправился уже в оптимальном составе.

Также были пролонгированы контракты с Младеном Бартуловичем, Виталием Павловым, Михаилом Плохотнюком и Александром Козаком.

Решили трудоустроиться в других командах Ника Сичинава, Денис Балан и Николай Квасный, у которых соглашения с клубом заканчиваются 30 июня.