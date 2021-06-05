Кто выиграет Евро-2020? Выбери своего фаворита!

Главное футбольное событие года приближается - Евро-2020 стартует 11 июня. И если ты уже определился со своим фаворитом и знаешь, кто выйдет из группы, то переходи по ссылке, заполняй сетку и получи шанс выиграть 25 тысяч гривен. Но если еще сомневаешься, то вот список сборных, которые имеются объективно наилучшие шансы на выигрыш Евро
Главным фаворитом турнира ожидаемо считается сборная Франции. Еще бы, команда Дидье Дешама – действующий чемпион мира. И высока вероятность, что ей удастся повторить свое же достижение 20-летней давности – выиграть Евро сразу же вслед за чемпионатом мира. За три года состав французов не слишком изменился, главные звезды по-прежнему в самом соку – Мбаппе, Гризманн, Погба, Канте. Плюс вновь получил вызов в сборную Карим Бензема, который провел прекрасный сезон в Реале.
Французы попали в «группу смерти» к Германии и Португалии, но вряд ли у «трехцветных» будут проблемы с выходом в плей-офф. В 2016 Франция уступила в финале Евро, но на сей раз твердо намерена забрать Кубок
Прогноз: Англия выиграет Евро – 5.8
Вторым фаворитом считается сборная Англии. Английский футбол сейчас на подъеме, во второй раз за три года в финале Лиги Чемпионов встречались два английских клуба. Другое дело, что клубные успехи в случае с Англией далеко не всегда связаны с выступлением сборной. Англичане неоднократно проваливали европейские и мировые форумы, 5 лет назад вылетели в 1/8 от Исландии, а полуфинал 1996 года до сих пор остается лучшим результатом Англии на Евро.
Но сейчас у англичан, действительно, очень талантливое поколение, есть звезды на каждой позиции (кроме вратарской, как обычно). На прошлом чемпионате мира Англия вышла в полуфинал и как минимум на повторение этого результата она точно может рассчитывать
Бельгия выиграет Евро – 6.5
Три последних больших турнира сборная Бельгии неизменно считается одним из фаворитов, но каждый раз ей чего-то не хватает. На чемпионатах мира бельгийцы минимально уступали Франции, а на Евро-2016 сенсационно вылетели от Уэльса. Нынешний чемпионат – один из последних шансов выиграть большой трофей для «золотого поколения» Де Брёйне, Азара, Лукаку и Куртуа
Один из лучших игроков мира Кевин де Брёйне получил травму в финале Лиги Чемпионов и скорее всего пропустит весь групповой этап Евро. Но к плей-офф он должен быть в строю и Бельгию мы точно не сбрасываем со счетов
Португалия выиграет Евро – 8.5
А что же действующие чемпионы Европы во главе с Криштиану Роналду? 5 лет назад португальцев не относили к числу фаворитов, но они посрамили скептиков и стали чемпионами, хотя и выиграли в основное время лишь 1 из 7 матчей. Но этого им хватило. На больших турнирах побеждает не тот, кто играет ярче и красивее всех, а тот, кто умеет добывать необходимый результат любой ценой.
Это всё в полной мере относится как к Португалии 2016 года, так и к нынешней команде. Португалия вновь не входит даже в топ-5 главных претендентов на титул, но по составу она точно не слабее, чем в 2016, и однозначно способна удивить
Сборная Украины великолепно прошла отбор на Евро, не проиграла ни одного матча и обошла Португалию и Сербию. Да и стоит признать, что группа на Евро досталась Украине не самая сложная – Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Всё это дает оптимистам определенные надежды на то, что команда Андрея Шевченко не только выйдет в плей-офф, но и сумеет побороться за финал
И хотя начало 2021 года сборной Украине не удалось и ничьи с Финляндией и Казахстаном она точно не может записать себе в актив, верим, что на Евро-2020 Украина выступит гораздо лучше.
Виталий Петровский, Sport.ua
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