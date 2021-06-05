Кто выиграет Евро-2020? Выбери своего фаворита!

Главное футбольное событие года приближается - Евро-2020 стартует 11 июня. И если ты уже определился со своим фаворитом и знаешь, кто выйдет из группы, то переходи по ссылке, заполняй сетку и получи шанс выиграть 25 тысяч гривен. Но если еще сомневаешься, то вот список сборных, которые имеются объективно наилучшие шансы на выигрыш Евро

Франция выиграет Евро – 5

Главным фаворитом турнира ожидаемо считается сборная Франции. Еще бы, команда Дидье Дешама – действующий чемпион мира. И высока вероятность, что ей удастся повторить свое же достижение 20-летней давности – выиграть Евро сразу же вслед за чемпионатом мира. За три года состав французов не слишком изменился, главные звезды по-прежнему в самом соку – Мбаппе, Гризманн, Погба, Канте. Плюс вновь получил вызов в сборную Карим Бензема, который провел прекрасный сезон в Реале.

Французы попали в «группу смерти» к Германии и Португалии, но вряд ли у «трехцветных» будут проблемы с выходом в плей-офф. В 2016 Франция уступила в финале Евро, но на сей раз твердо намерена забрать Кубок

Прогноз: Англия выиграет Евро – 5.8

Вторым фаворитом считается сборная Англии. Английский футбол сейчас на подъеме, во второй раз за три года в финале Лиги Чемпионов встречались два английских клуба. Другое дело, что клубные успехи в случае с Англией далеко не всегда связаны с выступлением сборной. Англичане неоднократно проваливали европейские и мировые форумы, 5 лет назад вылетели в 1/8 от Исландии, а полуфинал 1996 года до сих пор остается лучшим результатом Англии на Евро.

Но сейчас у англичан, действительно, очень талантливое поколение, есть звезды на каждой позиции (кроме вратарской, как обычно). На прошлом чемпионате мира Англия вышла в полуфинал и как минимум на повторение этого результата она точно может рассчитывать

Бельгия выиграет Евро – 6.5

Три последних больших турнира сборная Бельгии неизменно считается одним из фаворитов, но каждый раз ей чего-то не хватает. На чемпионатах мира бельгийцы минимально уступали Франции, а на Евро-2016 сенсационно вылетели от Уэльса. Нынешний чемпионат – один из последних шансов выиграть большой трофей для «золотого поколения» Де Брёйне, Азара, Лукаку и Куртуа

Один из лучших игроков мира Кевин де Брёйне получил травму в финале Лиги Чемпионов и скорее всего пропустит весь групповой этап Евро. Но к плей-офф он должен быть в строю и Бельгию мы точно не сбрасываем со счетов

Португалия выиграет Евро – 8.5

А что же действующие чемпионы Европы во главе с Криштиану Роналду? 5 лет назад португальцев не относили к числу фаворитов, но они посрамили скептиков и стали чемпионами, хотя и выиграли в основное время лишь 1 из 7 матчей. Но этого им хватило. На больших турнирах побеждает не тот, кто играет ярче и красивее всех, а тот, кто умеет добывать необходимый результат любой ценой.

Это всё в полной мере относится как к Португалии 2016 года, так и к нынешней команде. Португалия вновь не входит даже в топ-5 главных претендентов на титул, но по составу она точно не слабее, чем в 2016, и однозначно способна удивить

Украина выиграет Евро - 46

Сборная Украины великолепно прошла отбор на Евро, не проиграла ни одного матча и обошла Португалию и Сербию. Да и стоит признать, что группа на Евро досталась Украине не самая сложная – Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Всё это дает оптимистам определенные надежды на то, что команда Андрея Шевченко не только выйдет в плей-офф, но и сумеет побороться за финал

И хотя начало 2021 года сборной Украине не удалось и ничьи с Финляндией и Казахстаном она точно не может записать себе в актив, верим, что на Евро-2020 Украина выступит гораздо лучше.