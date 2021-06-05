СУДАКОВ: «Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины»

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свое попадание в заявку на Евро-2020.

«Конечно, был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины на Евро. Много было разговоров и многие не считали это справедливым, не хочу это комментировать. Пусть люди решают – справедливо это или нет, я просто выхожу и работаю, получаю игровою время, стараюсь получать удовольствие от игры.

Понятно, что никто не верил, все думали, что я поеду домой. Я за счет своего труда и работы попал в заявку. Я даже не мог подумать, что меня могут вызвать в расширенный список, а не то, чтобы играть на чемпионате Европы, но жизнь меняется очень резко и не всегда успеваешь понять, что происходит, но за счет тяжелого труда получается», - сказал Судаков.

Напомним, что 3 июня в контрольном матче Украина – Северная Ирландия (1:0) Судаков вышел на замену на 72-й минуте.

Следующий свой спарринг сборная Украины проведет 7 июня. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра. Встреча состоится в Харькове и начнется в 19:00.