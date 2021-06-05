СУДАКОВ: «Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины»

Хавбек «Шахтера» – о вызове в национальную команду

  • 05.06.2021 09:49
  • 601 просмотр
  • 9 комментариев
СУДАКОВ: «Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины»
© УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал свое попадание в заявку на Евро-2020.

«Конечно, был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Украины на Евро. Много было разговоров и многие не считали это справедливым, не хочу это комментировать. Пусть люди решают – справедливо это или нет, я просто выхожу и работаю, получаю игровою время, стараюсь получать удовольствие от игры.

Понятно, что никто не верил, все думали, что я поеду домой. Я за счет своего труда и работы попал в заявку. Я даже не мог подумать, что меня могут вызвать в расширенный список, а не то, чтобы играть на чемпионате Европы, но жизнь меняется очень резко и не всегда успеваешь понять, что происходит, но за счет тяжелого труда получается», - сказал Судаков.

Напомним, что 3 июня в контрольном матче Украина – Северная Ирландия (1:0) Судаков вышел на замену на 72-й минуте.

Следующий свой спарринг сборная Украины проведет 7 июня. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра. Встреча состоится в Харькове и начнется в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.06.2021 10:39
    0
    Александр Купцов, 05.06.2021 10:23
    Эксперды - топите за рашку - там без сюрпризов))) Жора - молодец, будущее укр.футбола!!
    Скорее ад замерзнет, чем Шахтер для сборной подготовит забивалу
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 10:25
    +1
    Александр Купцов, 05.06.2021 10:23
    Эксперды - топите за рашку - там без сюрпризов))) Жора - молодец, будущее укр.футбола!!
    Ну почему можно топить за Италию.
    Там допустим из Сассуолло игрок 18 лет в серии А забил 6 мячей и уже кэпом был своей команды.
    А у нас дублёр и сразу в сборную.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 05.06.2021 10:23
    -2
    Эксперды - топите за рашку - там без сюрпризов))) Жора - молодец, будущее укр.футбола!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 10:22
    0
    40 млн ох....ели чувак
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.06.2021 10:11
    0
    *оставили=обставили
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.06.2021 10:10
    0
    А насправді не вірю в травми Коваленка і Буяльського. Першого не взяли через відсутність ігрової практики, іншого через конфлікт із Шевою. А оставили це так, щоб було менше розмов. Ось тут і з'явився новий "фаворит" її величності Павелка
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.06.2021 10:07
    +2
    Просто проплачене місце Коваленка звільнилось через травму, ось ти по цій квоті і пройшов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.06.2021 10:05
    +2
    Yura Юрий, 05.06.2021 09:48
    "Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Укр.".....А уж как мы все удивились ))))
    Ты отстал от жизни, вызов Судакова уже нельзя критиковать, ведь он с самой С. Ирландией обострял!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.06.2021 09:48
    +2
    "Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Укр.".....А уж как мы все удивились ))))
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.06.2021 10:07
    +2
    Просто проплачене місце Коваленка звільнилось через травму, ось ти по цій квоті і пройшов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.06.2021 10:05
    +2
    Yura Юрий, 05.06.2021 09:48
    "Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Укр.".....А уж как мы все удивились ))))
    Ты отстал от жизни, вызов Судакова уже нельзя критиковать, ведь он с самой С. Ирландией обострял!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.06.2021 09:48
    +2
    "Был очень сильно удивлен, что попал в заявку сборной Укр.".....А уж как мы все удивились ))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 10:25
    +1
    Александр Купцов, 05.06.2021 10:23
    Эксперды - топите за рашку - там без сюрпризов))) Жора - молодец, будущее укр.футбола!!
    Ну почему можно топить за Италию.
    Там допустим из Сассуолло игрок 18 лет в серии А забил 6 мячей и уже кэпом был своей команды.
    А у нас дублёр и сразу в сборную.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.06.2021 10:39
    0
    Александр Купцов, 05.06.2021 10:23
    Эксперды - топите за рашку - там без сюрпризов))) Жора - молодец, будущее укр.футбола!!
    Скорее ад замерзнет, чем Шахтер для сборной подготовит забивалу
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.06.2021 10:22
    0
    40 млн ох....ели чувак
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.06.2021 10:11
    0
    *оставили=обставили
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 05.06.2021 10:10
    0
    А насправді не вірю в травми Коваленка і Буяльського. Першого не взяли через відсутність ігрової практики, іншого через конфлікт із Шевою. А оставили це так, щоб було менше розмов. Ось тут і з'явився новий "фаворит" її величності Павелка
    Ссылка
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