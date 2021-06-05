Самый высокий игрок EURO-2020 - вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич

В первую пятерку гренадеров входит украинский голкипер Анатолий Трубин

  • 05.06.2021 09:27
  • 693 просмотра
  • 2 комментария
Самый высокий игрок EURO-2020 - вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ловре Калинич

Самый высокий участник EURO-2020 - голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич - 201 см. Всего на 1 см меньше рост у его бельгийского коллеги по амплуа Тибо Куртуа и австрийского нападающего Саши Калайджича. Среди защитников пальму первенства по росту держит датчанин Янник Вестергор (199 см), а среди полузащитников - бельгиец Ханс Ванакен, швейцарец Денис Закария и финн Тим Спарв (по- 194 см). В первую пятерку гренадеров чемпионата входит самый высокий из украинцев Анатолий Трубин (199 см).

Самые высокие вратари на EURO-2020

Рост (см)

Вратарь

Сборная

201

Ловре КАЛИНИЧ

Хорватия

200

Тибо КУРТУА

Бельгия

199

Анатолий ТРУБИН

Украина

198

АЛТАЙ Байындыр

Турция

198

Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ

Голландия

198

Уэйн ХЕННЕССИ

Уэльс

197

Ессе ЙОРОНЕН

Финляндия

197

Роберт САНЧЕС

Испания

196

Георгий БУЩАН

Украина

196

Джанлуиджи ДОННАРУММА

Италия

196

МЕРТ Гюнок

Турция

196

Робин ОЛЬСЕН

Швеция

196

Иржи ПАВЛЕНКА

Чехия

Самые высокие полевые игроки на EURO-2020

Рост (см)

Игрок

Сборная

А

200

Саша КАЛАЙДЖИЧ

Австрия

н

199

Янник ВЕСТЕРГОР

Дания

з

198

Деклан ГАЛЛАГЕР

Шотландия

з

197

Ваут ВЕГХОРСТ

Голландия

н

197

Артем ДЗЮБА

Россия

н

197

Роберт ИВАНОВ

Финляндия

з

196

Андреас ГРАНКВИСТ

Швеция

з

196

Тайрон МИНГС

Англия

з

196

Кифер МУР

Уэльс

н

196

Томаш ПЕКГАРТ

Чехия

н
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.06.2021 10:04
    -1
    Yura Юрий, 05.06.2021 09:58
    ну хоть где то мы в тройке призеров )
    Зато в составе одни карланы
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.06.2021 09:58
    -2
    ну хоть где то мы в тройке призеров )
    Ссылка
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