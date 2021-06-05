Самый высокий игрок EURO-2020 - вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич

Самый высокий участник EURO-2020 - голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич - 201 см. Всего на 1 см меньше рост у его бельгийского коллеги по амплуа Тибо Куртуа и австрийского нападающего Саши Калайджича. Среди защитников пальму первенства по росту держит датчанин Янник Вестергор (199 см), а среди полузащитников - бельгиец Ханс Ванакен, швейцарец Денис Закария и финн Тим Спарв (по- 194 см). В первую пятерку гренадеров чемпионата входит самый высокий из украинцев Анатолий Трубин (199 см).
Самые высокие вратари на EURO-2020
|
Рост (см)
|
Вратарь
|
Сборная
|
201
|
Ловре КАЛИНИЧ
|
Хорватия
|
200
|
Тибо КУРТУА
|
Бельгия
|
199
|
Анатолий ТРУБИН
|
Украина
|
198
|
АЛТАЙ Байындыр
|
Турция
|
198
|
Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ
|
Голландия
|
198
|
Уэйн ХЕННЕССИ
|
Уэльс
|
197
|
Ессе ЙОРОНЕН
|
Финляндия
|
197
|
Роберт САНЧЕС
|
Испания
|
196
|
Георгий БУЩАН
|
Украина
|
196
|
Джанлуиджи ДОННАРУММА
|
Италия
|
196
|
МЕРТ Гюнок
|
Турция
|
196
|
Робин ОЛЬСЕН
|
Швеция
|
196
|
Иржи ПАВЛЕНКА
|
Чехия
Самые высокие полевые игроки на EURO-2020
|
Рост (см)
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
200
|
Саша КАЛАЙДЖИЧ
|
Австрия
|
н
|
199
|
Янник ВЕСТЕРГОР
|
Дания
|
з
|
198
|
Деклан ГАЛЛАГЕР
|
Шотландия
|
з
|
197
|
Ваут ВЕГХОРСТ
|
Голландия
|
н
|
197
|
Артем ДЗЮБА
|
Россия
|
н
|
197
|
Роберт ИВАНОВ
|
Финляндия
|
з
|
196
|
Андреас ГРАНКВИСТ
|
Швеция
|
з
|
196
|
Тайрон МИНГС
|
Англия
|
з
|
196
|
Кифер МУР
|
Уэльс
|
н
|
196
|
Томаш ПЕКГАРТ
|
Чехия
|
н
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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