Самый высокий игрок EURO-2020 - вратарь сборной Хорватии Ловре Калинич

Самый высокий участник EURO-2020 - голкипер сборной Хорватии Ловре Калинич - 201 см. Всего на 1 см меньше рост у его бельгийского коллеги по амплуа Тибо Куртуа и австрийского нападающего Саши Калайджича. Среди защитников пальму первенства по росту держит датчанин Янник Вестергор (199 см), а среди полузащитников - бельгиец Ханс Ванакен, швейцарец Денис Закария и финн Тим Спарв (по- 194 см). В первую пятерку гренадеров чемпионата входит самый высокий из украинцев Анатолий Трубин (199 см).

Самые высокие вратари на EURO-2020

Рост (см) Вратарь Сборная 201 Ловре КАЛИНИЧ Хорватия 200 Тибо КУРТУА Бельгия 199 Анатолий ТРУБИН Украина 198 АЛТАЙ Байындыр Турция 198 Мартен СТЕКЕЛЕНБУРГ Голландия 198 Уэйн ХЕННЕССИ Уэльс 197 Ессе ЙОРОНЕН Финляндия 197 Роберт САНЧЕС Испания 196 Георгий БУЩАН Украина 196 Джанлуиджи ДОННАРУММА Италия 196 МЕРТ Гюнок Турция 196 Робин ОЛЬСЕН Швеция 196 Иржи ПАВЛЕНКА Чехия

Самые высокие полевые игроки на EURO-2020