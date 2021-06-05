В матче 25-го тура Второй лиги Украины Б запорожский «Металлург» обыграл «Днепр» из Черкасс со счетом 2:0.
События матча
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Басов (ГФК Металлург).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (ГФК Металлург).
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Источник — Sport.ua
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