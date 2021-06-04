Вторая лига. Группа Б. Разгромы от Таврии, Энергии и Балкан

Сегодня состоялись пять матчей в рамках предпоследнего, 25-го тура Группы Б Второй лиги чемпионата Украины. Все пять матчей завершились победами хозяев, при чем только черкасский «Днепр» сумел избежать разгрома в гостях у запорожского «Металлурга».

«Таврия» - «Николаев-2» - 6:1

Голы: Бойко 6, 38 (с пенальти), 73, Доля 36, Бочак 54, 55 – Фальковский 90 (с пенальти)

«Яруд» - «Перемога» - 3:0

Голы: Лысенко 49, Литовченко 60, 90+1

«Энергия» - «Никополь» - 5:2

Голы: Бижко 11, 60, Студенко 21 (с пенальти), Вакулинский 74, Хименюк 80 – Жуков 31, 50

Удаления: Фомин 71, Адаменко 85 (оба – «Никололь»)

«Балканы» - «Реал Фарма» - 3:0

Голы: Федосов 49, Прийомов 58, Титаевский 63

«Металлург» Запорожье – «Днепр» Черкассы – 2:0

Голы: Сидоров 12, Басов 22

Турнирная таблица Группы Б Второй лиги