25-й тур
Таврия
6 : 1
Николаев-2
04.06.2021, FT

Вторая лига. Группа Б. Разгромы от Таврии, Энергии и Балкан

Состоялся 25-й тур в Группе Б Второй лиги

  • 04.06.2021 19:40
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Вторая лига. Группа Б. Разгромы от Таврии, Энергии и Балкан
© ФК Таврия Симферополь

Сегодня состоялись пять матчей в рамках предпоследнего, 25-го тура Группы Б Второй лиги чемпионата Украины. Все пять матчей завершились победами хозяев, при чем только черкасский «Днепр» сумел избежать разгрома в гостях у запорожского «Металлурга».

«Таврия» - «Николаев-2» - 6:1
Голы: Бойко 6, 38 (с пенальти), 73, Доля 36, Бочак 54, 55 – Фальковский 90 (с пенальти)

«Яруд» - «Перемога» - 3:0
Голы: Лысенко 49, Литовченко 60, 90+1

«Энергия» - «Никополь» - 5:2
Голы: Бижко 11, 60, Студенко 21 (с пенальти), Вакулинский 74, Хименюк 80 – Жуков 31, 50
Удаления: Фомин 71, Адаменко 85 (оба – «Никололь»)

«Балканы» - «Реал Фарма» - 3:0
Голы: Федосов 49, Прийомов 58, Титаевский 63

«Металлург» Запорожье – «Днепр» Черкассы – 2:0
Голы: Сидоров 12, Басов 22

Турнирная таблица Группы Б Второй лиги

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Источник — Sport.ua

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