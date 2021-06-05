Кевин де БРЮЙНЕ – о беременности Влады Зинченко: «Молодец, сынок»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии Кевин Де Брюйне необычно поздравил украинца Александра Зинченко с беременностью его жены Влады.

«Молодец, сынок», - написал Де Брюйне в комментариях под постом Александра в Instagram.

Напомним, что Де Брюйне и Зинченко внешне очень похожи, многие в шутку называют их родственниками.