Кевин де БРЮЙНЕ – о беременности Влады Зинченко: «Молодец, сынок»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и национальной сборной Бельгии Кевин Де Брюйне необычно поздравил украинца Александра Зинченко с беременностью его жены Влады.
«Молодец, сынок», - написал Де Брюйне в комментариях под постом Александра в Instagram.
Напомним, что Де Брюйне и Зинченко внешне очень похожи, многие в шутку называют их родственниками.
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Источник — Sport.ua
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