Йожеф САБО: «У Шевченко будут проблемы»

Экс-тренер сборной Украины и «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Северной Ирландией (1:0) в контрольном матче, который прошел на «Днепр-Арене».

«Мне понравилась игра. Особенно первый тайм. Контроль мяча был хороший, скорости были хорошие, были голевые моменты, прекрасный забитый мяч. Они вытянули с левой зоны защитника и получилось так, что наш свободный игрок забил мяч. Караваев сделал прекрасную передачу.

Что касается состава. Тот же Степаненко, который вышел на замену. Для меня Степаненко, как для профессионального тренера, один из лучших опорных полузащитников в Европе. Он прекрасно страхует и справа, и слева.

У тренерского штаба будут проблемы, потому что появился Зинченко, Марлос есть Марлос. Никуда от этого мы не денемся - это футболист. И тот же Степаненко.

Ну и защитная линия - Караваев и Миколенко - это динамовцы, ну и вратарь. Шевченко решил поставить защиту киевского Динамо.

Во втором тайме создали очень много хороших моментов», - подытожил Сабо.

Следующий свой спарринг сборная Украины проведет 7 июня. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра. Встреча состоится в Харькове и начнется в 19:00.