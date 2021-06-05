Йожеф САБО: «У Шевченко будут проблемы»

Специалист считает, что наставнику будет непросто с выбором стартового состава на Евро-2020

  • 05.06.2021 08:19
  • 2059 просмотров
  • 5 комментариев
Йожеф САБО: «У Шевченко будут проблемы»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Экс-тренер сборной Украины и «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Северной Ирландией (1:0) в контрольном матче, который прошел на «Днепр-Арене».

«Мне понравилась игра. Особенно первый тайм. Контроль мяча был хороший, скорости были хорошие, были голевые моменты, прекрасный забитый мяч. Они вытянули с левой зоны защитника и получилось так, что наш свободный игрок забил мяч. Караваев сделал прекрасную передачу.

Что касается состава. Тот же Степаненко, который вышел на замену. Для меня Степаненко, как для профессионального тренера, один из лучших опорных полузащитников в Европе. Он прекрасно страхует и справа, и слева. 

У тренерского штаба будут проблемы, потому что появился Зинченко, Марлос есть Марлос. Никуда от этого мы не денемся - это футболист. И тот же Степаненко.

Ну и защитная линия - Караваев и Миколенко - это динамовцы, ну и вратарь. Шевченко решил поставить защиту киевского Динамо.

Во втором тайме создали очень много хороших моментов», - подытожил Сабо.

Следующий свой спарринг сборная Украины проведет 7 июня. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра. Встреча состоится в Харькове и начнется в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 05.06.2021 08:56
    0
    Походу Сабо поломался,я так и не понял что он хотел этим набором слов сказать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.06.2021 08:53
    0
    В таком возрасте маразм крепчает еще сильнее.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 05.06.2021 08:39
    +1
    linesman, 05.06.2021 08:36
    Я щось теж не в'їхав, в чом проблема?
    Проблема в том что Марлос футболист))))
    Ссылка
    linesman
    online
      linesman, 05.06.2021 08:36
    +1
    Я щось теж не в'їхав, в чом проблема?
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 05.06.2021 08:27
    0
    Дед поплыл) в чем проблема, только ему известно) Ёжик иди на покой )))) Твое время закончилось еще в 2000-х) уже не успеваешь за футбольной философией )
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 05.06.2021 08:39
    +1
    linesman, 05.06.2021 08:36
    Я щось теж не в'їхав, в чом проблема?
    Проблема в том что Марлос футболист))))
    Ссылка
    linesman
    online
      linesman, 05.06.2021 08:36
    +1
    Я щось теж не в'їхав, в чом проблема?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 05.06.2021 08:56
    0
    Походу Сабо поломался,я так и не понял что он хотел этим набором слов сказать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 05.06.2021 08:53
    0
    В таком возрасте маразм крепчает еще сильнее.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 05.06.2021 08:27
    0
    Дед поплыл) в чем проблема, только ему известно) Ёжик иди на покой )))) Твое время закончилось еще в 2000-х) уже не успеваешь за футбольной философией )
    Ссылка
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