Бразилия – Эквадор – 2:0. Гол и ассист Неймара. Видео голов и обзор матча

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 сборная Бразилии переиграла Эквадор (2:0).
На 62-й минуте Ришарлисон с передачи Неймара открыл счет, а в конце игры форвард «ПСЖ» реализовал пенальти.
ЧМ-2022. Квалификация
Южная Америка, 5-й тур
Бразилия – Эквадор – 2:0
Голы: Ришарлисон, 62, Неймар, 90+4 (пен).
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Бразилия.
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Бразилия).
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Источник — Sport.ua
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а Неймар идёт за идущим экс-партнером))
а Неймар идёт за идущим экс-партнером))
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